Prof. Dr. Haluk Özener kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Haluk Özener'in biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Boğaziçi Üniversitesi Jeodezi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener, bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Haluk Özener kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Haluk Özener'in hayat biyografisi.