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Prof. Dr. Haluk Özener kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Haluk Özener'in biyografisi
Kandilli Rasathanesi Enstitü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Haluk Özener kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Haluk Özener'in hayat biyografisi.
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