Prof. Dr. Haluk Özener kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Haluk Özener'in biyografisi

Kandilli Rasathanesi Enstitü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Haluk Özener kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Haluk Özener'in hayat biyografisi.

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Prof. Dr. Haluk Özener kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Haluk Özener'in biyografisi 1

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Boğaziçi Üniversitesi Jeodezi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener, bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Haluk Özener kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Haluk Özener'in hayat biyografisi.

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