Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan çok konuşulacak Favipiravir açıklaması: Yetişkinlerde bile etkinliği olmadığı için önerilmeyen ilacın çocuk rehberlerinden hemen çıkarılması gerekir

Koronavirüs salgını tedavisinde kullanılan antiviral ilaç Favipiravir hakkında yapılan araştırmalarda salgına karşı etkili olmadığı ifade edilmişti. Türkiye'de Kovid-19 rehberinde yer alan ilacın kullanılıp kullanılmaması tartışma konusu olurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın verilerine göre ilacın hafif ve orta vakalarda semptomları kısalttığının görüldüğünü ifade ederek, "Bundan sonraki süreçte kullanım endikasyonuna kişinin hekimi hastanın klinik durumuna göre karar verebilecektir." demişti.

Tartışma konusu olan ilacın Kovid-19'a yakalanan çocukların tedavilerinin nasıl yapılacağını anlatan Kovid-19 rehberinde yer alan Favipiravir hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Favipiravir çocukların COVID 19 tedavi rehberinden çıkarılmalıdır.

Salgının başından beri hidroksiklorokin adlı sıtma ilacı dahil pek çok ilaç yetersiz veriye rağmen, bilim kurulunun çocuk tedavi rehberinde yer aldı. Son olarak favipiravir önerildi ve hala rehberde duruyor. pic.twitter.com/rgT0tyunJ8 — Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) December 14, 2021

"HALA REHBERDE DURUYOR"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan," Favipiravir çocukların COVID 19 tedavi rehberinden çıkarılmalıdır. " ifadesini kullanarak, "Salgının başından beri Hidroksiklorokin adlı sıtma ilacı dahil pek çok ilaç yetersiz veriye rağmen, bilim kurulunun çocuk tedavi rehberinde yer aldı. Son olarak Favipiravir önerildi ve hala rehberde duruyor." dedi.

"ÇOCUKLARIN TEDAVİSİNDE ANTİVİRAL İLAÇ KULLANMADIK"

Koronavirüs salgının başlangıcından bu yana çocukların tedavi edilmesinde antiviral ilaç kullanmadıklarını dile getiren Mehmet Ceyhan," Çocuk enfeksiyon uzmanı arkadaşlar da, bazı arkadaşların kullanmanız gerekir önerisine rağmen, genellikle kullanmadılar. Çünkü çocuklarda yeterli veri yoktu. Bizim ulaşamadığımız çok sayıda hekim rehbere bakarak tedavi uyguladığı için, çocuklara hala kullanıyorlar." ifadelerini kullandı.

"YETİŞKİNLERDE BİLE ETKİNLİĞİ OLMADIĞI İÇİN ÖNERİLMEYEN BU İLACIN..."

Ceyhan şunları kaydetti:

" Bir toplantıda kurul üyelerinden bir arkadaş rehberlerden çıkarıldığını, zaten rehberlere de ulaşılamadığını söyledi, ancak erişiliyor ve favipiravir de orada duruyor. Yetişkinlerde bile etkinliği olmadığı için önerilmeyen bu ilacın çocuk rehberlerinden hemen çıkarılması gerekir."

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