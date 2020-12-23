Prof. Dr. Orhan Kural öldü mü? Orhan Kural neden öldü?

Prof. Dr. Orhan Kural, geçtiğimiz günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Onur Akay tarafından duyurulan kötü haberin ardından Prof. Kural'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

PROF. DR. ORHAN KURAL ÖLDÜ MÜ? NEDEN ÖLDÜ?

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs belirtileri gösterdiği gerekçesiyle hastaneye giden Prof. Dr. Orhan Kural'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Prof. Dr. Orhan Kural kimdir, kaç yaşında? Orhan Kural kitapları

Kötü haberi duyuran Onur Akay, “Prof. Dr. Orhan Kural’ın, Kasım ayı sonunda Covid-19 testi pozitif çıkmış ve 30 Kasım tarihinde Sancaktepe Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde tedavisine başlanmıştı. Daha sonra durumu iyiye giden Kural, Instagram adresinden fotoğraf paylaşarak sağlık çalışanlarına teşekkür bile etmişti. Ancak Orhan Hoca'nın durumu çok ağırlaştı ve entübe durumda, diyaliz makinesine bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor. Lütfen dualarınızı esirgemeyin.” ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika... Prof. Dr. Orhan Kural'dan acı haber! Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüs nedeniyle 28 Kasım’da kaldırıldığı 9 Aralık’tan beri de yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Kural'ın yakınlarından, cenaze işlemlerine ilişkin bir bilgi henüz verilmedi.