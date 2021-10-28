Pürtelaş ne demek, TDK'ya göre Pürtelaş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pürtelaş ne demek? Pürtelaş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pürtelaş kelimesi. Peki pürtelaş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pürtelaş nedir, pürtelaş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PÜRTELAŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pürtelaş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pürtelaş kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre pürtelaş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Telaşlı

- Telaşlı olarak



PÜRTELAŞ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Gırtlağımı yırtarcasına haykırırken odaya efendim pürtelaş girdi.

