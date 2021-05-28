Ragnarok 3. sezon gelecek mi, olacak mı 2021? Ragnarok 3. sezon ne zaman gelecek 2021? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

RAGNAROK 3. SEZON GELECEK Mİ, OLACAK MI 2021? RAGNAROK 3. SEZON NE ZAMAN GELECEK 2021?

27 Mayıs itibariyle 2. sezonu Netflix platformunda yayınlanan Ragnarok dizisi dünyada olduğu kadar Türkiye'de de çokça konuşulmaya başlandı. Ragnarok dizisinin 3. sezonu ile ilgili vatandaşlar bir yandan aramalar yaparken gözler ise Netflix'e çevrildi. Netflix ise Ragnarok dizinin 3. sezonu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak dizinin gördüğü bu ilgiden dolayı yeni bir sezonunun gelme ihtimali yüksek gibi görünüyor.

RAGNAROK KONUSU NEDİR?

İnsanlığın iklimsel bir kıyametin eşiğinde olduğu yakın bir gelecekte geçen dizi, Edda adlı kurgusal bir Norveç kasabasının sakinlerine odaklanıyor. İklimsel felaketler adım adım dünyayı felakete sürüklerken kasabada yaşayan bir grup genç, doğaüstü güçlere sahip olduklarını keşfederler. Bu esrarengiz güçlerle birbirlerine bağlanan bu genç grup, çok geç olmadan bir araya gelip Nors mitolojisinde bahsi geçen Ragnarok’u andıran bu kıyameti durdurmalıdır.

RAGNAROK OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin kadrosunda David Stakston, Jonas Strand Gravli, Herman Tømmeraas, Theresa Frostad Eggesbø ve Synnøve Macody Lund gibi isimler yer alıyor.