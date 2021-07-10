Rahat durmadı hapse girdi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya takıntılı olmasının cezasını çekiyor!

Ünlü iş insanı Hakan Sabancı, sosyal medya hesabı üzerinden aleyhine paylaşım yaptığı iddiasıyla Aile Mahkemesine başvurarak, oyuncu Aygün Aydın hakkında 1 aylık uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Aygün Aydın karara uymayınca 3 günlük zorlama hapse mahkum edildi.

YAZIŞMALARI İFŞALADI

Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla da Sabancı'yı hedef almıştı. Bunun üzerine Hakan Sabancı, Aygün Aydın'a karşı kendisi ve ailesi hakkında konuşmaması için Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma kararı aldırmıştı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bu karar sonrası yine durmayan ve paylaşımlarına devam eden Aygün Aydın, Hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından İstanbul Adliyesi İnfaz Bürosu'na gelerek teslim oldu.

Aygün Aydın, 3 günlük hapis yatmak için tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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