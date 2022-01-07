İslam aleminde önemli yeri bulunan üç ayların başlamasına artık kısa bir süre kaldı. Öncelikle Recep sonra Şaban ve son olarak Ramazan ayı gelecek. Bu kapsamda üç aylardan biri olan Ramazan ayı hakkında da internet arama motorları üzerinden araştırma yapılıyor. Bu ayın neden önemli olduğu konusu merak ediliyor. Peki Ramazan ayı dinimizde ve kültürümüzde neden önemlidir? İşte cevaplar..

RAMAZAN AYI DİNİMİZDE VE KÜLTÜRÜMÜZDE NEDEN ÖNEMLİDİR?

Ramazan ayı birçok sebepten dolayı dinimizde önemli bir yere sahip olmaktadır. Öncelikle kutsal kitabımız olan Kuran-ı Kerim, Ramazan ayında indirilmeye başlandı. Bu sebeple bu ayın dinimizde önemi büyüktür. Öte yandan Ramazan ayında oruç tutulmaktadır. Oruç; imsak ve akşam ezanları arasında bir şey yenilip içmeyerek, kötü davranışlardan uzak durarak yapılır. Yüce Allah bu ayda oruç tutmayı Müslümanlara farz kılmıştır. Hasta olan kişiler veya akli dengesi yerinde olmayan kişiler haricindeki her Müslümanın Ramazan ayı boyunca oruç tutması zorunludur.

Kutsal olan Kadir Gecesi, Ramazan ayı içerisindedir. Ramazan ayında maddi durumu yerinde olan kişiler fakirlere yardım eder, insanlar birlikte yemek yiyerek iftar yapar ve bağlarını kuvvetlendirir. Bu ayda oruç tutulmasının amacı durumu olmayan kişileri bir nebze de olsun anlayabilmek, kendimizi onların yerine koyarak yaşadıkları zorluğu görmek ve empati yapmaktır. Bu sebeple maddi gücü yerinde olan her Müslüman, durumu olmayan kişilere yardımlarda bulunmalı ve onların zorluk çekmemesini sağlamaya çalışmalıdır.

Ramazan ayının son 3 gününde ise Ramazan Bayramı kutlanır. Burada da yine aile, eş, dost, akraba bağları kuvvetlendirilir. İnsanlar sevdikleriyle bir araya gelir. Kendinden büyüklerin yanına giderek onlara hürmet gösterilir ve herkes birbirine hürmet gösterir. Büyükler küçüklere para, şeker, çikolata vererek onların sevinmesini sağlar. Çocuklar da en güzel kıyafetlerini giyerek özenli bir biçimde bayram coşkusu yaşarlar.

RAMAZAN BAYRAMI İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER

(Ramazan ve Kurban bayramının gecelerini ihya eden kimsenin kalbi, kalblerin öldüğü gün ölmez.) [İbni Mace, Taberani]

(Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tevbe reddolmaz. Ramazan bayramının ve Kurban bayramının birinci geceleri, Berat gecesi ve Arefe gecesi.) [İsfehani]

(Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı gecesi.) [İbni Asakir]

Bayramda erken kalkmak, gusletmek, misvak kullanmak, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz elbise giymek, sevindiğini belli etmek, yüzük takmak, karşılaştığı müminlere güler yüzle selam vermek, fakirlere çok sadaka vermek, İslamiyet’e doğru olarak hizmet edenlere yardım etmek, dargınları barıştırmak, akrabayı, din kardeşlerini ziyaret etmek, onlara hediye götürmek sünnettir. Bayram gecelerini ihya eden, büyük saadete kavuşur. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

(Bayram gecelerini ihya edenin kalbi, kalblerin öldüğü günde ölmez.) [Taberani]

(Din kardeşiyle 3 günden çok küs durmak caiz değildir. Üç gün sonra, onunla karşılaşırsa, ona selam verip hatırını sormalıdır. O kimse selamını alırsa, birlikte sevaba ortak olurlar. Selamını almazsa günaha girer. Selam veren de küs durma mesuliyetinden kurtulmuş olur.) [Ebu Davud]