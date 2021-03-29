İlk sahurun ne zaman ve saat kaçta yapılacağı internet kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Beslenme düzeninin tamamen değiştiği bu ayda kullanıcılar ne yemeleri ve ne yememeleri gerektiği konusunda araştırma yapmaya başladı. Tüm bu araştırılan soruların cevabını Ramazan ayı ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Sahurda hangi yiyecekler tok tutar? başlığı ile haberimizde derledik. İşte detaylar...

RAMAZAN AYI İLK SAHUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ramazan ayı, 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. İlk sahur, 12 Nisan pazartesiyi 13 Nisan salıya bağlayan gece İstanbul'da saat 04:50, Ankara'da 04:38'de, İzmir'de 05:05'de, Bursa'da 04:53'de ve Diyarbakır'da 04:14 olarak belirlendi.

Sahur gecesinde ezan okunurken son yudumun son lokmanın yenmesinde bir sakınca yoktur. Ancak ezan bitene kadar yemek yenilmemesi gerektiği konusunda tavsiyeler vardır.

SAHURDA HANGİ YİYECEKLER TOK TUTAR?

Sahurda protein kaynağı olan yumurta, süt gibi besinler tüketmeniz iftar vaktine kadar tok kalmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda uzun süre tokluk için az tuzlu peynir, 1 kâse yoğurt, 1 bardak kefir, bol naneli bir ayranda tüketmeniz önerilir. Yulaf, ceviz gibi besinler de tok kalmanız açısından size yardımcı olacak besinlerin arasında yer alır.

NE YEMEMELİ?

Sahurda uzak durmanız gerekenler de bir hayli öneme sahiptir. Sahur vakti zeytin, salam, sucuk, tuzlu peynir gibi besinlerden uzak durulmalıdır. Kızartma, kavurma, hamur işi, baharatlı ve yağlı besinler tüketirseniz gün boyu aşırı susama, mide rahatsızlığı gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.