Ramazan ayının bereketiyle gelmesiyle iftar sofraları şenlenecek ve bir birinden güzel çeşitli tarifler bu sofrada yerini alacak. Oruçlar açıldıktan sonra kendini bu lezzetlere fazla kaptıranlar ise fazla kilolardan şikayetçi oluyor. Peki Ramazan ayında kaç kilo verilir 2022? Ramazan ayında nasıl kilo verilir? İşte yöntemleri…

RAMAZAN AYINDA KAÇ KİLO VERİLİR 2022? RAMAZAN AYINDA NASIL KİLO VERİLİR? İŞTE YÖNTEMLERİ…

Yemek yerken aşırıya kaçılmamalı, az yağlı ve düşük kalorili besinler tercih edilmelidir. Kolay bir şekilde uygulanan ramazan diyeti ile 10 kilo vermek mümkün. Hem dengeli beslenerek bağışıklığı güçlendirmek, hem oruç tutmak, hem de zayıflamak isteyenler için ramazan diyetini 7 gün boyunca uygulayabilirsiniz.

Oruç Ne Zaman Sakıncalı?

Uzun bir açlıktan sonra ağır yemek, kalbin yükünü artırabilir. Dolayısıyla kalp krizi, yüksek tansiyon, beyin kanaması ve felç gibi hastalıklar artabilir. Mide ülseri vakalarında ülseri azdırabilir. İnsülin iğnesi kullanan, hamile olan, kan şekeri normalin altına düşen ve 65 yaş üzerinde olan, düzenli ilaç kullanmayıp diyetini uygulamayan şeker hastaları oruç tutamaz. Kan şekeri 140'ın altında olan ve insülin iğnesi kullanmayan ikinci tip şeker hastaları oruç tutabilirler. Oruç tutmak kişiyi manevi açıdan rahatlattığı için stresten uzak tutuyor. Bu durumdan en çok asabi şekeri ve tansiyonu olanlar yararlanırlar. Oruç tutan şeker hastası sahura mutlaka kalkmalı. Ramazan'da kandaki şeker düzeyi ilk günlerde düşer, ancak ikinci haftadan sonra kan şekeri 40 ile 80 puan arasında yükselir. İftarda tıka basa yemek yemek, pankreasın yorulmasına ve kan şekerinin artmasına neden olur. Diyabet ve tansiyon hastaları, ateşli hastalıkları olanlar, sık ilaç alımının gerektiği durumlarda, akıl hastaları, verem ve kanser hastaları oruç tutmamalıdırlar.

Sahur İçin:

1 adet haşlanmış yumurta

3 dilim beyaz peynir

3-4 dilim tam buğdaylı ekmek

2 adet ceviz

Domates ve salatadan oluşan söğüş

1 bardak açık çay

İftar İçin:

1. Menü:

1 kepçe çorba (Önerilen: Mercimek Çorbası)

1-2 adet hurma

5 yemek kaşığı sebze yemeği (Önerilen: Zeytinyağlı Bamya)

1 kase cacık

2 dilim ekmek

Salata (Önerilen: Bahar Salatası)

2. Menü:

1-2 adet hurma

1 kepçe çorba (Önerilen: Domates Çorbası)

5 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği (Önerilen: Zeytinyağlı Taze Fasulye)

Yoğurtlu Salata

2 dilim ufak pide (Önerilen: Ev Yapımı Ramazan Pidesi)

Salata (Önerilen: Isırgan Otlu Salata)

3. Menü:

3 adet ızgara köfte

Közlenmiş sebze salatası

1 su bardağı naneli ayran

Salata (Önerilen: Turp Salatası)

2 dilim ekmek

Yemeğin ardından adaçayı veya yeşil çay içerek şişkinlik oluşumunu önleyebilirsiniz. Yemekten yarım saat sonra ara öğün olarak çilek, haftada bir gün ise bir porsiyon sütlü tatlılardan tüketebilirsiniz. Yemekten bir saat sonra ise bir bardak şekersiz limonata veya ev yapımı armut kompostosu tüketin. Ramazan diyetine göre haftada 2 gün 2 top dondurma yiyebilirsiniz. Hazır dondurmalar yerine, kolayca hazırlanan ev yapımı dondurmalardan yararlanabilirsiniz.

RAMAZAN AYINDA NASIL KİLO VERİLİR?

Ramazan kilo almaya en müsait olunan dönemlerden bir tanesidir. Öğün sayısının ve fiziksel aktivitenin azalması, uzun süreli açlık sebebi ile metabolizma hızının yavaşlaması, sahur ve iftarda yanlış besin seçimi, Ramazan sonunda kilo artışlarına neden olabilir.

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Su ve meyve sebze tüketiminizi artırın

Ramazan ayında oruç tutanların sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmeye daha çok özen göstermelidir. Genelde 3-4 öğünde tüketilen besinler bu dönemde beslenme düzeninin tamamen değişmesi ile 2 öğüne düşmektedir. Bu 2 öğünde tatlı, hamur işi, şarküteri ürünleri gibi karbonhidrat ve yağ içeriği yüksek besinlerin tüketiminin artması; su, kuru baklagil, sebze ve meyve tüketiminin azalması birleştiğinde kilo problemleri kaçınılmaz olabilmektedir. Ramazan ayında da günlük alınması gereken protein, vitamin ve mineral oranları değişmemektedir.

Lifli besinleri tercih edin

Ramazan ayında kilo almamak için yemeklerin seçiminde çok yağlı, tuzlu ve aşırı tatlı besinlerden kaçınmak gerekir. Bunların yerine hazmı kolay, mide-bağırsak sisteminde uzun süre kalabilen lifli ve sellüloz içeren sebze, meyve ve tam buğday ekmeği tercih edilmelidir.

Bağırsak probleminiz için çorbaya yulaf ekleyin

İftara ne çok sıcak ne de çok soğuk olmayan hafif bir çorbayla başlanmalıdır. Bağırsak problemi olan kişiler çorbalarına yulaf ilavesi ya da chia- keten tohumu gibi yağlı tohumları ilave edebilirler. Etli veya etsiz, fazla yağlı olmayan bir sebze yemeği evde mayalanmış yoğurt ve meyve veya tatlı olarak sütlü tatlılar, güllaç meyve salataları ya da püreleri tercih edilebilir.

Yeterli miktarda protein tüketin

Protein içeriği fazla olan gıdalar midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktirirler. Bu anlamda en iyi ve en kaliteli protein kaynağı yumurtadır. Süt, yoğurt, peynir gibi gıdalar eğer intolerans yoksa gaz problemi yaratmayacaksa tüke​​​​​​​tilebilir. Sahur, kahvaltı şeklinde bir öğün olabilir. Sahurda fazla tuzlu besinler tüketilmemelidir. Meyve yenilebilir. Sahura kalkılmadan oruç tutulursa aç kalma süresi 17 saatten 24 saate uzayacağı için vücut açlık stresine girebilir. Bu durumda metabolik hız düşer ve halsizlik, baş ağrısı, anksiyete görülebilme riskinden dolayı önerilmemektedir.

Bağırsak tembelliğini önleyin

Bağırsak tembelliğine bağlı probiyotik destekleri ve prebiyotik besinler tüketilebilir; çünkü sadece akşam saatleri yapılan beslenme nedeni ile bağırsak hareketleri durur ve kabızlık problemleri yaşanabilir. Yaşanan kabızlık problemleri de kilo artışına sebep olabilmektedir. Kabızlık gibi problemleri önlemek için dikkat edilmesi gereken şey su tüketimidir. Yetişkin bir insanın günde en az 1.5-2 litre su içmesi gerektiğinden hareketle sıvı alımına çok dikkat edilmesi gerekir. Su içmek bağırsak ve böbreklerin çalışmasını hızlandırır. Ancak yemek esnasında su içmek, sindirim sistemini bozabilir. Çünkü mide enzimlerini seyreltebilir. Su, yemekten 10 dakika önce ya da yemekten 1 saat sonra içilmelidir. Özellikle iftardan en az 1 saat sonra kısa mesafe yürüyüşler yapmak da bağırsak hareketlerine ve kas kitlesini korumaya yardımcı olur.

Sahuru yaptıktan en az 40 dakika sonra uyumalı

Ramazan ‘da kilo almamak için sahura mutlaka kalkmak gerekir ve sahuru yaptıktan en az 40 dakika sonra yatmak, suyu yemekten önce bolca içmek, hafif gıdaları tercih etmek gerekir. Sahurda ağır yiyeceklerden kaçınarak hafif, kahvaltılık gıdaları tercih etmekte fayda vardır. Mümkün olduğu kadar hafif ve tok tutucu gıdalardan oluşmalıdır. En iyi örneği yumurtadır. 1 avuç kuruyemişle protein desteği takviye edilmelidir. Tuz oranı düşük gıdalar gün içerisinde susuzluk yaratmaması için seçilmelidir. Omlet ve menemen ya da taze sebzelerle birlikte yapılan kahvaltı tercih edilmelidir. İnsülini tetikleyen açma börek, pilav, pide, makarna simit gibi işlenmiş rafine karbonhidratların alınmaması gerekir. Sahurda yemekle kaçan uykuyu melatonin deposu olan 1 kivi ile engellenebilir.

İftar sofralarında et ve sebze bir arada olmalı

Yapılacak en doğru yaklaşım iftar öğününde kıymalı veya etli sebze yemeğinden doyumca alınmalıdır ya da 1-2 dilim tavuk ya da 4-5 köfte yanında mutlaka sebze yemeği ile alkali dengesi sağlanarak alınmalıdır. Salata ve söğüş öğünde bulunmalı ama sadece zeytinyağı ve limon ile çeşnilendirilmedir. Sıvı takviyesi hiç unutulmamalı bol bol gün boyu alınamayan sıvı su, maden suyu, ayran ya da bitki çayı olarak alınmalıdır.

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Bitki çayları tüketin

İftar sonrası sindirimi kolaylaştırmak için bitki çaylarından yardım alınabilir. 20 gram papatya ve meyan kökü, 10 gram da rezene eklenerek yapılan çay, iftardan sonrasında içilebilir. Bu sindirimi kolaylaştıracaktır. İftar sırasında yemekle birlikte çay ve kahve içmek yemeklerden alınan vitaminleri öldüreceğinden bu içecekleri yemekten bir süre sonra tüketmek doğru olur.