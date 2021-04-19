Ramazan ayında Tiktok fenomeni Çiğdem Hazar Şeker'den skandal paylaşım!
Ramazan ayı için Tiktok'da bir video yayınlayan Çiğdem Hazar Şeker isimli bir fenomenin o anlarına vatandaşlar tarafından büyük tepki yağdı. Videoda açık kıyafetlerle gittiği türbede eline aldığı Kuran'ı Kerim ile Sami Yusuf'un seslendirdiği bir ilahiyle ağzını oynatan Şeker'in o görüntülerine eleştiri yağdı.
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19 Nisan 2021 Pazartesi 12:51
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