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  3. Ramazan ayında Tiktok fenomeni Çiğdem Hazar Şeker'den skandal paylaşım!

Ramazan ayında Tiktok fenomeni Çiğdem Hazar Şeker'den skandal paylaşım!

Ramazan ayı için Tiktok'da bir video yayınlayan Çiğdem Hazar Şeker isimli bir fenomenin o anlarına vatandaşlar tarafından büyük tepki yağdı. Videoda açık kıyafetlerle gittiği türbede eline aldığı Kuran'ı Kerim ile Sami Yusuf'un seslendirdiği bir ilahiyle ağzını oynatan Şeker'in o görüntülerine eleştiri yağdı.

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19 Nisan 2021 Pazartesi 12:51
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