Ramazan ayında Tiktok fenomeni Çiğdem Hazar Şeker'den skandal paylaşım!

Ramazan ayı için Tiktok'da bir video yayınlayan Çiğdem Hazar Şeker isimli bir fenomenin o anlarına vatandaşlar tarafından büyük tepki yağdı. Videoda açık kıyafetlerle gittiği türbede eline aldığı Kuran'ı Kerim ile Sami Yusuf'un seslendirdiği bir ilahiyle ağzını oynatan Şeker'in o görüntülerine eleştiri yağdı.