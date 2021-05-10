Ramazan Bayramında aşı yapılacak mı 2021? sorusu şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılan konular arasında geldi. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde yer verdik.

AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI 2021?

Ramazan Bayramında resmi tatil olan 10-11-12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezleri'nin açık veya kapalı olması aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldı. Kapalı olacak noktalar için aile hekimleri kendi planlamalarını yapacak.

RAMAZAN BAYRAMINDA AŞI YAPILACAK MI 2021?

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs Çarşamba günü yarım gün idari izinli" sayıldıkları hatırlatıldı.

Bu açıklamanın ardından vatandaşların aşı randevularını hastanelere yönlendirebilecekleri ya da bayram sonrasına erteleyebilecekleri belirtildi.

RAMAZAN BAYRAMININ KAÇINCI GÜNÜ ORUÇ TUTULUR 2021?

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49). Bu yüzden Ramazan Bayramının hiçbir günü oruç tutulmaz.

RAMAZAN BAYRAMI AREFE HANGİ GÜN 2021?

Herhangi bir dinî bayramdan önceki gün olan Arefe günü, 2021 Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar tarafından sıkça aratılmaya devam ediliyor. Bu sene 13 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek Ramazan Bayramı'nın arifesi 12 Mayıs Çarşamba günü olacak. Yani Ramazan Bayramı Arefe günü 2021 yılında 12 Mayıs Çarşamba gününe denk gelecek.

RAMAZAN BAYRAMI RESMİ TATİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Bu sene tam kapanma sürecine denk gelen Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe gününe denk geliyor. 2021 yılı üç gün resmi tatil olarak kabul edilecek günler ise şu şekilde;

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi