Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi olarak biliniyor. Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte vatandaş, Başkentray’ın bedava olup olmadığını araştırıyor. Ramazan Bayramında Başkentray bedava mı 2022? 2-3-4 Mayıs 2022 Başkentray ücretsiz mi? konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin ayrıntıları…

RAMAZAN BAYRAMINDA BAŞKENTRAY BEDAVA MI 2022?

İlk günü 2 Mayıs Pazartesi olan Ramazan Bayramı sabırsızlıkla bekleniyor. Bayramda ulaşım araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar, Başkentray’ın bedava olup olmadığını merak ediyor. Ankara halkına hizmet veren Başkentray, bayramın ilk günü 2 Mayıs Pazartesi günü ücretsiz olacak.

2-3-4 MAYIS 2022 BAŞKENTRAY ÜCRETSİZ Mİ 2022?

Ramazan Bayramına sayılı günler kala, tüm Türkiye’de ulaşım araçlarının ücretiz olup olmadığı tartışılıyor. Ankara’da Başkentray’ın ücretsiz olup olmaması vatandaş tarafından merak edildi. Alınan bilgilere göre, Başkentray 2-3-4 Mayıs tarihlerinde vatandaşa ücretsiz hizmet verecek.

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