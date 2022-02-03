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Ramazan Bayramında Başkentray bedava mı 2022? 2-3-4 Mayıs 2022 Başkentray ücretsiz mi?

Ramazan Bayramına günler kala bazı ulaşım araçlarının ücretsiz olduğu biliniyor. Bayram günlerinde, vatandaş Marmaray, ve Başkentray gibi ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Ramazan Bayramında Başkentray bedava mı 2022? 2-3-4 Mayıs 2022 Başkentray ücretsiz mi? soru ve konu başlıkları arama motorlarında sıkça araştırıldı.

Ramazan Bayramında Başkentray bedava mı 2022? 2-3-4 Mayıs 2022 Başkentray ücretsiz mi?

Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi olarak biliniyor. Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte vatandaş, Başkentray’ın bedava olup olmadığını araştırıyor. Ramazan Bayramında Başkentray bedava mı 2022? 2-3-4 Mayıs 2022 Başkentray ücretsiz mi? konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin ayrıntıları…

Ramazan Bayramında Başkentray bedava mı 2022? 2-3-4 Mayıs 2022 Başkentray ücretsiz mi?

RAMAZAN BAYRAMINDA BAŞKENTRAY BEDAVA MI 2022?

İlk günü 2 Mayıs Pazartesi olan Ramazan Bayramı sabırsızlıkla bekleniyor. Bayramda ulaşım araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar, Başkentray’ın bedava olup olmadığını merak ediyor. Ankara halkına hizmet veren Başkentray, bayramın ilk günü 2 Mayıs Pazartesi günü ücretsiz olacak.

Ramazan Bayramında Başkentray bedava mı 2022? 2-3-4 Mayıs 2022 Başkentray ücretsiz mi?

2-3-4 MAYIS 2022 BAŞKENTRAY ÜCRETSİZ Mİ 2022?

Ramazan Bayramına sayılı günler kala, tüm Türkiye’de ulaşım araçlarının ücretiz olup olmadığı tartışılıyor. Ankara’da Başkentray’ın ücretsiz olup olmaması vatandaş tarafından merak edildi. Alınan bilgilere göre, Başkentray 2-3-4 Mayıs tarihlerinde vatandaşa ücretsiz hizmet verecek.

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