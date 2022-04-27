Ramazan bayramında marketler açık mı 2022? Bayramda A-101, ŞOK, Hakmar, BİM çalışıyor mu? sorularının yanıtlarını merak eden vatandaşlar için tüm ayrıntıları haberimizde derledik.

RAMAZAN BAYRAMINDA MARKETLER AÇIK MI 2022?

Bu bayram herhangi bir yasak veya kısıtlama olmadığı için marketler normal çalışma düzenlerine devam edecek. Öte yandan zincir marketler kendi çalışma saatlerini kendileri belirleyecek.

​​​​​​​

BAYRAMDA A-101, ŞOK, HAKMAR, BİM ÇALIŞIYOR MU?

Normal düzende marketler şu şekilde çalışıyor;

BİM açılış kapanış saatleri: 09:00 - 21:00

ŞOK çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

A101 çalışma saatleri: 09.00 - 21:00.

Zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilmektedir.