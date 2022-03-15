Ramazan ayı 2 Nisan'da başlıyor. Bu mübarek ayda vatandaşlar için bir klasik haline gelen Ramazan pidesi sofralarda yerini alacak. Ramazan pidesi fiyatları 2022... Sade, susamlı yumurtalı Ramazan pidesi İstanbul'da kaç tl, fiyatı ne kadar, kaç gram? sorularının yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI 2022

Sözcü'nün aktardığı habere göre; 2022 Ramazan Pidesi fiyatları belli oldu! 330 gram pide 6 lira, Susamlı, yumurtalı 415 gram olanın fiyatı ise 9 TL olarak belirlendi.

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da 365 gram sade pide fiyatı 4 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl ramazan pidesine yüzde 66 zam yapıldı.

​​​​​​​