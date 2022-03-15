Ramazan ayının yaklaşmasıyla bir birinden çeşitli tariflerle sofralar zenginleştirilecek. Bu tariflerin başında şüphesiz ev pidesi yer alıyor. Tasarrufa gitmek ve formunu korumak isteyenler ev yapımı pidelere yöneliyor. Ramazan pidesi kaç kalori? Susamlı, ev yapımı Ramazan pidesi kaç kalori eder? 300 gr pidenin besin değerleri ne? tüm merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz...

RAMAZAN PİDESİ KAÇ KALORİ?

100 gram ağırlığındaki ramazan pidesi yaklaşık 258 kcal kaloridir. Bu miktardaki bir Ramazan pidesi günlük kalori ihtiyacının yaklaşık yüzde 13’ünü karşılamaktadır.

SUSAMLI, EV YAPIMI RAMAZAN PİDESİ KAÇ KALORİ EDER? 300 GR PİDENİN BESİN DEĞERLERİ NE?

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100 gram büyüklüğündeki bir ramazan pidesi:

​​​​​​​51.4 g karbonhidrat

7,6 g protein

1,5 g yağ

4.1 g lif

137 mg potasyum

0,8 mg demir

23 mg kalsiyum içerir.

Aynı değerler üzerinden incelendiğinde 100 gram ağırlığındaki ramazan pidesi besin değerleri sayesinde günlük ihtiyaç duyulan:

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Proteinin %15’ini,

Lifin %16’sını,

Kalsiyumun %2’sini,

Potasyum ve demirin %4’ünü karşılar.