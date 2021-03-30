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Ramazanda teravih olacak mı 2021? Camilerde teravih namazı kılınacak mı?

Yeni tedbirlerin açıklanmasının ardından Ramazanda teravih namazının kılınıp kılınmayacağı merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. İşte o çok merak edilen Ramazanda teravih olacak mı 2021? Camilerde teravih namazı kılınacak mı? sorularının yanıtları...

Ramazanda teravih olacak mı 2021? Camilerde teravih namazı kılınacak mı?

Koronavirüs salgını süreci devam ediyor. Vaka artışlarının yaşanması nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi. Ramazan ayı öncesi yeni tedbirlerinin alınması bir çok soruyu da gündeme getirdi. Bunlardan en önemlisi de Ramazanda teravih olacak mı 2021? Camilerde teravih namazı kılınacak mı? soruları oldu. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları....

RAMAZANDA TERAVİH OLACAK MI 2021?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin, "Teravih namazları yasak olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek tedbirler alınarak kılmaya devam edilecek" dedi. 

Ramazanda teravih olacak mı 2021? Camilerde teravih namazı kılınacak mı?

CAMİLERDE TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI?

Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre 2021 yılında teravih namazı kılınabilecek. Koca'nın açıklamasının tamamı şöyle;

"Teravi namazları yasak olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek. Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın da bu konuyla ilgili zaten açıklamaları olacak ama toplu organizasyonlar iftar ve sahur gibi dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı." 

Öte yandan geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle camilerde teravih namazı kılınamamıştı.

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