Ramo 37. bölüm full izle|Ramo son bölüm Show TV full izle

Cuma akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Ramo'nun 37. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Ramo, Sibel'e gizem dolu işleriyle ilgili hesap veriyor ve başında bulunduğu masanın hiyerarşisinden bahsediyor.

Ramo'nun, büyük patronları alt etmek için kurduğu planların aksi yönde ilerler, ancak Roma dengeleri lehine çevirmek için yeni planlar peşindedir.

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Öte yandan Ramo'nun planıyla Bulgaristan'a doğru yola çıkan paraların çalınması Ramo'yu zor durumda bıraksa da çalınan parayı büyük patronların vurduğu kişi çaldığını öğrenir. Sibel ise Nehir ne dolaplar çevirdiğini öğrenmek için peşine düşer. Ancak Sibel bir anda Nehir ile aynı işin ortasında bulur kendisini.

Sibel, Nehir ile Doğu'nun annesini bulmak için tuttuğu dedektifle buluşmaya gider. Gittikleri yerde dedektifi ölü halde bulan ikili, uzaktan çekilmiş fotoğraflarını görünce başlarının büyük belada olduğunu anlarlar. Ramo ise Sibel'in başını belaya sokan kişilerin karşısına çıkarak hesap sorar ve kadınıma yanlış yapanı affetmem diyerek cezalarını keser.