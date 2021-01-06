Pasaport harçları 2021 | Pasaport ücretleri 2021 | Bordo, yeşil, gri, siyah pasaport fiyatıDenizlispor-Kayserispor maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 1 CANLI YAYINHaber Global kanalının sahibi Elnur Abdullayev kimdir? Nereli ? Kaç yaşında?AK Parti'den üç isim hakkında 81 ilde suç duyurusu!Gelinim Mutfakta Kabak Çiçeği Dolması tarifi |Kabak Çiçeği Dolması nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Gümüşhanespor-Kocaelispor maçı CANLI İZLE LİNKİ | MİSLİ.COM CANLI YAYINSeksi futbolcudan hayranlarına 300 TL'lik müstehcen video şovu!Şevval Şahin'in at üzerindeki pozları olay oldu!Son dakika! Fenerbahçe, Mesut Özil ile anlaşma sağladı!SMA hastalığı ilaç fiyatı, tedavisi neden pahalı? | SMA hastalığı yardım toplamak suç mu?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Ramo setinde büyük kriz! Esra Bilgiç diziden ayrılıyor mu?

Ramo setinde büyük kriz! Esra Bilgiç diziden ayrılıyor mu?

Show TV'de yayınlanan 'Ramo' dizisinde 'Sibel' karakterine hayat veren Esra Bilgiç'in diziden ayrılacağı iddiası sosyal medyada büyük ses getirmiş ancak Bilgiç konuyla ilgili açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı. Kulislerde dolanan iddialara göre işin aslı bambaşka çıktı.

Ramo setinde büyük kriz! Esra Bilgiç diziden ayrılıyor mu?

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek ve İlker Aksum'un paylaştığı 'Ramo' dizisinde Sibel karakteriyle adından söz ettiren Esra Bilgiç'in 'Ramo'dan ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti.

Ramo setinde büyük kriz! Esra Bilgiç diziden ayrılıyor mu?

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bilgiç, "Arkadaşlar Ramo'dan ayrılmıyorum. Sevgiler" diyerek iddiaları yalanladı .

Ramo setinde büyük kriz! Esra Bilgiç diziden ayrılıyor mu?

Ancak ortaya atılan bir iddia akılları karıştırdı.  Esra Bilgiç'in, yeni dizisinde sürekli krize sebep olduğu iddia edildi. Sorun çıkartan ve set ekibiyle anlaşamadığı söylenen Bilgiç yüzünden çekim 2 kez durdurulduğu ve set ekibinin yaka silktiği Esra Bilgiç'in dizideki akıbetinin ne olacağı tartışıldığı ortaya çıktı.

Ramo setinde büyük kriz! Esra Bilgiç diziden ayrılıyor mu?

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT