Ramo setinde büyük kriz! Esra Bilgiç diziden ayrılıyor mu?

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek ve İlker Aksum'un paylaştığı 'Ramo' dizisinde Sibel karakteriyle adından söz ettiren Esra Bilgiç'in 'Ramo'dan ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bilgiç, "Arkadaşlar Ramo'dan ayrılmıyorum. Sevgiler" diyerek iddiaları yalanladı .

Ancak ortaya atılan bir iddia akılları karıştırdı. Esra Bilgiç'in, yeni dizisinde sürekli krize sebep olduğu iddia edildi. Sorun çıkartan ve set ekibiyle anlaşamadığı söylenen Bilgiç yüzünden çekim 2 kez durdurulduğu ve set ekibinin yaka silktiği Esra Bilgiç'in dizideki akıbetinin ne olacağı tartışıldığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.