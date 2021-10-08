Rebiülevvel Ayı Müslümanlar için özel aylar arasında yer alıyor. Dün (29 Ekim) başlayan Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesinde Hz. Muhammed (s.a.v) dünyaya gelmiştir. Rebiülevvel ayı hicri takvimin üçüncü ayıdır. Peki Rebiülevvel ayı fazileti nedir? Rebiülevvel ayında yapılacak ibadetler nelerdir? İşte detaylar.

REBİÜLEVVEL AYI FAZİLETİ NEDİR?

Hz. Peygamber, Safer ayinin 27. günü Hz. Ebubekir ile birlikte Medine'ye hicret etmek üzere Mekke'den ayrılmış, 4 gece Sevr Mağarası'nda kalmış. 1 Rebiülevvel Pazartesi günü Sevr Mağarasından Medine'ye doğru yola çıkmışlardır. 8 Rebiülevvel / 20 Eylül 622 Pazartesi günü Küba köyü'ne gelmiş. Burada Küba Mescidi'ni inşa etmiş ve 12 Rebiülevvel Cuma günü Medine'ye gitmişlerdir.

REBİÜLEVVEL NE DEMEK?

"Rebî" kelimesi, Arapça'da "bahar" anlamına gelir. "Rebiülevvel" ayının kelime anlamı "evvelki bahar"dır. Bir sonraki ayın isminin "Rebiülahir" (sonraki bahar) olduğu da dikkate alındığında, Rebiülevvel ayının kelime anlamı daha iyi anlaşılacaktır. İslam peygamberi Muhammed 12 Rebiüevvel 571 yılında doğmuştur. Yine 12 Rebiullevvel 632'de ahiret alemine göçmüştür. Hicret, 12 Rebiulevvel 622'de sona ermiştir.

REBİÜLEVVEL AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Rebiülevvel ayının ilk gecesinde boy abdesti alınırken Yarabbi! "Biz bu abdestle dışımızı yıkarız, sen azimüşşan, maddî ve mânevî kirlerden kalbimizi temizle ve şu mübarek Rebiülevvel ayının fazileti ve âdâbına mani olacak ahlâkı zemimelerden, bu almış olduğum abdesti temizlenmeme yardımcı ol Yarabbim" denir.

İlk Gece Namazı

Akşam namazından sonra iki rekat kılınır. Her rekatta Fatiha'dan sonra üç kere İhlas Suresi okunur. Selam verdikten sonra Hz. Muhammed'e yüz kere: ''Allahumme Salli Ala Muhammedin Ve Ala Ali Muhammed Ve Barik Ve Sellim Bi-Rahmetike Ya Er-Hamur Rahimin '' diye Salavat-ı Şerif'e okunur.

Üçüncü Gün Namazı

Bu günde dört rekat namaz kılınır. Her rekatta Fatiha'dan sonra bir defa Ayete-l Kürsi okunur. Namazın ardından ise üç defa Taha Suresi ve üçdefa Yasin Suresi okunur. Sonra kişi bu namazın sevabını efendimiz Hz. Muhammed'in Ruh-u Şerif'ine bağışlar.

Namazdan sonra okunacak dua: "Allahümme inni es'elüke bi hürmeti habibike ve resulike Muhammedin sallalâhü aleyhi vesellim ve bi hürmeti nûru velâdetillezi zehere fi misle haza şehri ve adae cemiil kâinatı enter zukani rü'yete cemâli vechikelkerimi ve rü'yete cemali resulike Muhammedin ve enteh şureni maahu ve mean nebiyyine ve sıddıkine ve şühedai ves salihine ve enter zukani hüsnel hatimeti vel akibeti. Amin bi rahmetike ya Erhamerrahim".