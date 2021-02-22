Reddedilmeye dayanamadı! Evlilik teklifi yaptığı kadını raylara itti

Hindistan'ın Mumbai kentinde Sumedh Jadhav isimli bir kişi, evlilik teklifini reddeden sevdiği kadını tren raylarına atmaya kalkıştı. Adama direnen kadını çevredeki vatandaşlar kurtarırken o dehşet anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi. Kadının ise kaldırıldığı hastanede kafasına 12 dikiş atıldığı öğrenildi.