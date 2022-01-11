İslam dünyasının en önemli dönemlerinden olan üç ayların başlamasına oldukça kısa bir süre kaldı. Üç ayların ilk kandili olan Regaib kandili de birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda Regaib kandilinin ne zaman olacağını merak edenler internet arama motorlarında Regaib kandili ne zaman 2022? Hangi gün? Ayın kaçında? Sorularını araştırıyor. Bu sorulara ilişkin cevaplara haberimizde yer verdik...

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN 2022? HANGİ GÜN? AYIN KAÇINDA?

Regaib Kandili üç aylardan Recep ayı içerisinde yer almaktadır. Bu yıl üç aylardan ilki olan Recep ayına 2 Şubat 2022 Çarşamba günü girilecek. Regaib kandili de Recep ayının ilk Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan günü olarak belirlenmektedir. Bu kapsamda 3 Şubat 2022 Perşembe gecesi de Regaib kandili olacak.

REGİP KANDİLİ ÖNEMİ

Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Recep ayının fazileti iyilik ayı : Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

Recep ayı, ulvî bir yolculuğun başlangıcıdır. Mübarek üç ayların ilkidir. İlk perşembe gecesi Regaib Kandili ile Recep ayı başlar. Regaib Kandili'nde yapılan duaların Allah katından geri çevrilmeyeceği söylenmektedir..

Sevgili Peygamber Efendimiz'in (sallallâhü aleyhi ve sellem) Allah'ın bazı çok özel fiilî tecellilerine mazhar olduğu, nurani lutf u ihsanlara, semavi mevhibelere eriştiği bir gecedir Regâib kandili. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Receb-i şerifin ilk Cuma gecesine tevafuk etmektedir. Yani Perşembeyi Cumaya bağlayan gece kandil gecesi olmaktadır. Recebin ilk Cuma gecesi, beş derece katmerli bir mübarekiyete sahiptir.

REGAİP KANDİLİ'NDE NE YAPILMALI?

Kur'an- Kerim okunmalı veya dinlenmeli,

Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilmeli,

Kaza ve nafile namazları kılınmalı,

Tefekkürde bulunulmalı,

Geçmişin muhasebesi yapılmalı

3 AYLARIN ÖNEMİ

Mübarek aylar olarak da bilinen üç aylar, kutsal olarak kabul edilmektedir. Recep, Şaban ve Ramazan üç ayları oluşturan aylardır. Peygamberden aktarılan rivayetlerin yanında dini kültürde de mübarek sayılan aylardır. Üç aylarda ibadet, zikir ve hayırlı işler ile daha çok ilgilenilir, manevi yoğunluk daha fazla yaşanır. Bu aylarda yerine getirilmesi gereken ibadetlerden biri oruç tutmaktadır. Gelenek haline gelmiş olan bu ibadet, Ramazan ayında tutulur. Eğer Ramazan ayında oruç bozulmuş ise Recep ve Şaban aylarında da oruç tutulur.