Mübarek üç aylardan birincisi olan Recep ayının ilk Cuma akşamına denk gelen Regaip Kandili, rahmeti, bereketi bol olan üç aylara girişin habercisi olarak nitelendirilir. Bu nedenle Regaip Kandili'nde yapılan ibadetlerin Rabb huzurunda değerli olduğuna, ve bugün edilecek duaların, yapılacak ibadetlerin Allah katında daha kolay ve hayırlı şekilde vuku bulacağına inanılır. İnananlar, kandili en verimli şekilde geçirmek için oruç ibadetini de gerçekleştirmek istediğinden bu kapsamda Regaip Kandili'nde kaç gün oruç tutulur? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

REGAİP KANDİLİ'NDE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Regaip Kandili'nde oruç tutmak İslam dinine göre farz değil nafiledir. Kandil gecesi yapılan ibadelerin bol rahmet ve bereket, huzur olarak insanlara geri döneceğine inanıldığından mümin ve mümineler bu geceyi ibadetlerle süsleyerek ve oruç tutarak geçirmeyi tercih ediyor.

Regaip Kandili'nde tutulacak orucun tek gün olmayacağını söyleyen birçok kaynak mevcuttur. Regaip Kandili orucu tutmak isteyenlerin sonraki günü de oruçla geçirmeleri gerektiğine inanılır. Yani Recep ayının ilk Cuma günü olarak belirlenen Regaip Kandili'nde perşembe ve cuma günleri (iki gün) oruçlu geçirilmelidir.

2021 yılında 19 Şubat Cuma gününe denk gelen Regaip Kandili için oruç tutmak isteyen kişiler, 18 Şubat Perşembe ve 19 Şubat Cuma günleri oruç ibadetini gerçekleştirmelidir.

Regaip Kandili orucu da tıpkı Ramazan ayında tutulan ve Müslümanlara farz kılınan oruç gibi niyet edilerek tutulabilir.