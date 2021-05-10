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Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 4224.03

Meslek Adı : Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu : Müşteri Danışma Elemanları

Meslek Birim Grubu : Otel Resepsiyonistleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

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Meslek Tanımı :

Resepsiyonist, konaklama işletmelerinde konukların kabulü ve kimlik bilgilerinin kayıt formlarına işlenmesi, departmana ait sorunlarının çözümlenmesi; çıkış ve çıkış sonrası işlemleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

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Görev ve İşlem Basamakları :

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a)    İş öncesi hazırlıkları yapmak,
b)    Günlük konuk giriş-çıkış listesini kontrol etmek,
c)    Anahtar kontrolü yapmak,
d)    Günlük oda blokajı yapmak,
e)    Rezervasyon yapmak,
f)    Konuğu karşılamak,
g)    Konuğa tesis ve yöre hakkında bilgi vermek,
h)    Konuk hesap kartını (foliosunu) açmak,
i)    Konuk istekleri ile ilgilenmek,
j)    Kayıp ve bulunan eşya işlemlerini yürütmek,
k)    Konuk şikayetleri ile ilgilenmek,
l)    Mesaj almak ve iletmek,
m)    Harcama fişlerini konuk hesap kartına işlemek,
n)    Konuk hesap tahsilatı yapmak,
o)    Konuk çıkış işlemlerini yapmak,
p)    Günlük raporları hazırlamak,
q)    Günlük, aylık, yıllık istatistikleri yapmak,
 
      vb.  görev ve işlemleri yerine getirir.

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Ham Lata Kalite Kontrolörü (Kurşun Kalem) mesleği için “7543.14” kod olarak kullanılır iken Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kimyasal Ve İlgili Maddelerin İşlenmesi) mesleği için “3122.15” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) Meslek Kodu “4224.03” olarak belirlenmiştir.

 

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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