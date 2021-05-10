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Resepsiyon Şefi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Resepsiyon Şefi meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Resepsiyon Şefi meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Resepsiyon Şefi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 4224.06

Meslek Adı : Resepsiyon Şefi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu : Müşteri Danışma Elemanları

Meslek Birim Grubu : Otel Resepsiyonistleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

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Görev ve İşlem Basamakları :

Resepsiyon Şefi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

 vb.  görev ve işlemleri yerine get

Resepsiyon Şefi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Hazır Giyim Model Makineciliği Teknisyeni mesleği için “3119.06” kod olarak kullanılır iken Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kumaş İmalatı) mesleği için “3122.20” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Resepsiyon Şefi Meslek Kodu “4224.06” olarak belirlenmiştir

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

 

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