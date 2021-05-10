Restoran Programı Satış Elemanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 1412.05

Meslek Adı : Restoran Müdürü

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Ağırlama, Perakende Ve Diğer Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu : Otel, Lokanta Ve Restoran Müdürleri

Meslek Birim Grubu : Lokanta Ve Restoran Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Konuklara yemek ve yatacak yer sağlamak için bir otel, restoran yada moteli kendi adına yada ortak olarak çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Otel ve Restoran İşletmecisi (Kendi İşletmesinde Çalışanlar) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kabul, yatacak yer ve ağırlama hizmetlerinin yapılmasını temin etmek,

b) Kredi politikasına ve müşterinin durumuna göre oda ücretlerinin istenmesine karar vermek,

c) Yemek salonunun, mutfağın, ambarın ve diğer bölümlerin temiz tutulmasını ve sağlık kurallarına uygun olmasını sağlamak,

d) Otel bütçesinin hazırlanmasına ve harcamalara izin vermek,

e) Yiyecek , donatım ve eksiklikleri satın almak,

f) Personeli eğitebilir, öğretebilir, işe alabilir ve işten çıkarabilir,

g) Rezervasyon yapabilir, konukların ücretlerini alabilir,ve makbuz verebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Restoran Programı Satış Elemanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kimyasal Hammadde Tartım İşçisi (Bisküvi) mesleği için “8160.57” kod olarak kullanılır iken Nohut Yetiştiricisi mesleği için “6111.16” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Restoran Programı Satış Elemanı Meslek Kodu “5223.57” olarak belirlenmiştir.

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