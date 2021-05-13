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Restorasyon Teknisyeni, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Restorasyon Teknisyeni meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Restorasyon Teknisyeni meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Restorasyon Teknisyeni, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3433.02

Meslek Adı : Restorasyon Teknisyeni

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
 
Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Galeri, Müze Ve Kütüphane Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

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Meslek Tanımı :

Taşınır ve taşınmaz keramik, cam, taş, dış cephe, tablo, kağıt, mozaik, metal, ahşap vb. sanat eserlerinin ve kültür varlıklarının evrensel kurallar çerçevesinde orijinaline uygun olarak bakımını onarımını yapan ve korunmasını sağlayan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :
 

Restorasyon Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Köprü Operatörü (Açılır-Kapanır Köprüler) mesleği için “8343.09” kod olarak kullanılır iken Nöroloji Uzmanı mesleği için “2212.36” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Restorasyon Teknisyeni Meslek Kodu “3433.02” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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