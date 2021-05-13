Restorasyon Teknisyeni, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Restorasyon Teknisyeni meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Restorasyon Teknisyeni meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 3433.02
Meslek Adı : Restorasyon Teknisyeni
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Birim Grubu : Galeri, Müze Ve Kütüphane Teknisyenleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Taşınır ve taşınmaz keramik, cam, taş, dış cephe, tablo, kağıt, mozaik, metal, ahşap vb. sanat eserlerinin ve kültür varlıklarının evrensel kurallar çerçevesinde orijinaline uygun olarak bakımını onarımını yapan ve korunmasını sağlayan kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Restorasyon Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Köprü Operatörü (Açılır-Kapanır Köprüler) mesleği için “8343.09” kod olarak kullanılır iken Nöroloji Uzmanı mesleği için “2212.36” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Restorasyon Teknisyeni Meslek Kodu “3433.02” olarak belirlenmiştir.