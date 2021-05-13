Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3433.01

Meslek Adı : Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Galeri, Müze Ve Kütüphane Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Taşınır ve taşınmaz sanat eserlerinin ve kültür ürünlerinin korunması, bakımı ve onarımı için gerekli çalışmaları yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kristalizasyon İşçisi (Kimyasal İşlemler) mesleği için “8131.61” kod olarak kullanılır iken Numarataj Elemanı mesleği için “3112.46” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri Meslek Kodu “3433.01” olarak belirlenmiştir.

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