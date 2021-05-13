Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 3433.01
Meslek Adı : Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Birim Grubu : Galeri, Müze Ve Kütüphane Teknisyenleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Taşınır ve taşınmaz sanat eserlerinin ve kültür ürünlerinin korunması, bakımı ve onarımı için gerekli çalışmaları yapan kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kristalizasyon İşçisi (Kimyasal İşlemler) mesleği için “8131.61” kod olarak kullanılır iken Numarataj Elemanı mesleği için “3112.46” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri Meslek Kodu “3433.01” olarak belirlenmiştir.