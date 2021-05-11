Restoratör ve Konservatör (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Uzmanı), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2651.29

Meslek Adı : Restoratör ve Konservatör (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Uzmanı)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yaratıcı Sanatçılar Ve Sahne Sanatçıları

Meslek Birim Grubu : Görsel Sanatçılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar Olmaya

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının ve sanat eserlerinin belgelenmesi, bu varlıkları tehdit eden veya edebilecek olan yıpratıcı etmenleri ve bozulmaları tes?his ederek özgünlüğünü bozulmadan, uygun koruma ve onarım (konservasyon ve restorasyon) yöntemlerini belirleme ve uygulaması işlemlerini yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Restoratör ve Konservatör (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Uzmanı), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Koruma ve onarımı yapılacak kültür varlıklarının bozulma risklerini belirlemek,

b) Çürümeyi durdurmak veya sanat eserlerinin gerçek görünümü ortaya çıkarmak için yapılacak restorasyon maliyetlerini belirlemek,

c) Koruma ve onarım sürecinde kullanılmak üzere kaynak ve malzeme sağlamak,

d) Tarihi binaların restorasyonu, onarımı ve korunması konusunda mimarlarla işbirliği yapmak,

e) Koruma, onarım ve bakımı yapılacak varlıkların özgün biçim ve malzemesine uygun olarak alçılanma işlemini, duvar resmi ve ahşap profillerini yapmak,

f) Müzelerde, kütüphanelerde ve sit alanlarında, yıpranmış tabiat ve kültür çalışmaları yapmak,

g) Müzelerdeki varlıkların bozulmalarını önlenmesi konusunda danışmanlık yapar ve çalışmalar yürütmek,

h) Taşınmaz nitelikteki anıtsal yapıların ( hamam, cami, kervansaray, saray ve sivil konut örnekleri) temizlenmesi, bir araya getirilmesi, eksik kısımların tümlenmesi ve nasıl korunacağı ile ilgili çalışmalar yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Restoratör ve Konservatör (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Uzmanı) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Maden Yatakları Ve Jeokimya Öğretim Üyesi mesleği için “2311.32” kod olarak kullanılır iken Numune Alma Elemanı mesleği için “3111.27” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Restoratör ve Konservatör (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Uzmanı) Meslek Kodu “2651.29” olarak belirlenmiştir.

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