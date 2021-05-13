Revizör-Demiryolu, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2651.29

Meslek Adı : Restoratör ve Konservatör (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Uzmanı)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yaratıcı Sanatçılar Ve Sahne Sanatçıları

Meslek Birim Grubu : Görsel Sanatçılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar Olmayan

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı

Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının ve sanat eserlerinin belgelenmesi, bu varlıkları tehdit eden veya edebilecek olan yıpratıcı etmenleri ve bozulmaları tes?his ederek özgünlüğünü bozulmadan, uygun koruma ve onarım (konservasyon ve restorasyon) yöntemlerini belirleme ve uygulaması işlemlerini yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Revizör-Demiryolu Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisi mesleği için “2146.12” kod olarak kullanılır iken Numune Kalıp Sorumlusu (Tekstil) mesleği için “7532.14” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Revizör-Demiryolu Meslek Kodu “8312.06” olarak belirlenmiştir.

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