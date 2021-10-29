Revnak ne demek, TDK'ya göre Revnak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Revnak ne demek? Revnak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi revnak kelimesi. Peki revnak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre revnak nedir, revnak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

REVNAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Revnak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Revnak kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre revnak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Parlaklık, göz alıcılık



REVNAK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- revnak vermek

