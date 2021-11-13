Reynmen Pare Pare şarkısı sözleri nelerdir? Reynmen Pare Pare şarkısı sözleri
Sosyal medya fenomeni Reynmen'in, Pare Pare isimli şarkısı YouTube'da yayınlandı. Şarkıyı dinleyenlerin şarkının sözlerini merak ediyorlar. İşte Reynmen Pare Pare şarkısı sözleri | Reynmen Pare Pare şarkısı sözleri nelerdir?
Reynmen adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Reynmen'in yeni şarkısı Pare Pare yayınlandı. Sözleri Reynmen'in olan şarkının düzenlemesini Denizkan Boz yaptı. Şarkının klipi ise yönetmen Utku Kemal Durmaçalış yönetmenliğinde çekildi. Peki Reynmen Pare Pare şarkısı sözleri nelerdir? Şarkının sözlerini bilmek isteyenler için Reynmen Pare Pare şarkısı sözleri haberimizde...
REYNMEN PARE PARE ŞARKISI SÖZLERİ NELERDİR? REYNMEN PARE PARE ŞARKISI SÖZLERİ
Sen bana ne kadar uzakta olsan
dayanamam ağlamana derdim olsa bile
benim olmasan bile
benim olamasan bile
Ben serdim yoluna pare pare
Yok inan hiç başka çarem
Sensizlik eşit ölüme zaten
Gelme ölüme madem
Yok mmmmm ölüme madem
çare mare yok
çare mare yok
çare mare yok
Sende benim gibi yansan keşke
Sende benim gibi yansan keşke
Sende benim gibi yansan keşke
Ne de zormuş senin olmak
Kime koşsam yerin dolmaz
Yok olsam kaybolsam
Buralardan bu diyardan
Bana ihanette etsen
Kara kara düşünsemde yetmez
Cana kıyamet misin sen
Unutamam üzülsemde geçmez
Yok bitane daha senden
Zor idare etmem
Oldum deli divane dertten
Yaren olsan yaralarıma merhem olsan sarıp öpüp sarmalasam seni yine saçmalasak
Yaren olsan yaralarıma merhem olsan sarıp öpüp sarmalasam seni yine saçmalasak
Sende benim gibi yansan keşke
Sende benim gibi yansan keşke
Sende benim gibi yansan keşke
REYNMEN ŞARKILARI
"Biziz" (ft. Lil Bege) (2017)
"Yeniden" (ft. Nelon) (2017)
"Voyovoy" (ft. Veysel Zaloğlu) (2017)
"Toz Duman" (ft. Eypio) (2018)
"Derdim Olsun" (2019)
"Sen Aldırma" (ft. Bilal Sonses) (2019)
"Ela" (2019)
"Kaçamak" (ft. Ufo361) (2020)
"Aykız" (Remix) (2020)
"Az Sevdim" (ft. Özkan Meydan, Alican Özbuğutu) (2020)
"Melek" (2020)
"Bonita" (Sefo ile) (2021)
"Yalan" (Zeynep Bastık, Arem Özgüç ve Arman Aydın ile) (2021)
"Pare" (2021)