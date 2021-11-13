Reynmen Pare Pare şarkısı sözleri nelerdir? Reynmen Pare Pare şarkısı sözleri

Reynmen adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Reynmen'in yeni şarkısı Pare Pare yayınlandı. Sözleri Reynmen'in olan şarkının düzenlemesini Denizkan Boz yaptı. Şarkının klipi ise yönetmen Utku Kemal Durmaçalış yönetmenliğinde çekildi. Peki Reynmen Pare Pare şarkısı sözleri nelerdir? Şarkının sözlerini bilmek isteyenler için Reynmen Pare Pare şarkısı sözleri haberimizde...

REYNMEN PARE PARE ŞARKISI SÖZLERİ NELERDİR? REYNMEN PARE PARE ŞARKISI SÖZLERİ

Sen bana ne kadar uzakta olsan

dayanamam ağlamana derdim olsa bile

benim olmasan bile

benim olamasan bile

Ben serdim yoluna pare pare

Yok inan hiç başka çarem

Sensizlik eşit ölüme zaten

Gelme ölüme madem

Yok mmmmm ölüme madem

çare mare yok

çare mare yok

çare mare yok

Sende benim gibi yansan keşke

Sende benim gibi yansan keşke

Sende benim gibi yansan keşke

Ne de zormuş senin olmak

Kime koşsam yerin dolmaz

Yok olsam kaybolsam

Buralardan bu diyardan

Bana ihanette etsen

Kara kara düşünsemde yetmez

Cana kıyamet misin sen

Unutamam üzülsemde geçmez

Yok bitane daha senden

Zor idare etmem

Oldum deli divane dertten

Yaren olsan yaralarıma merhem olsan sarıp öpüp sarmalasam seni yine saçmalasak

Yaren olsan yaralarıma merhem olsan sarıp öpüp sarmalasam seni yine saçmalasak

Sende benim gibi yansan keşke

Sende benim gibi yansan keşke

Sende benim gibi yansan keşke

REYNMEN ŞARKILARI

"Biziz" (ft. Lil Bege) (2017)

"Yeniden" (ft. Nelon) (2017)

"Voyovoy" (ft. Veysel Zaloğlu) (2017)

"Toz Duman" (ft. Eypio) (2018)

"Derdim Olsun" (2019)

"Sen Aldırma" (ft. Bilal Sonses) (2019)

"Ela" (2019)

"Kaçamak" (ft. Ufo361) (2020)

"Aykız" (Remix) (2020)

"Az Sevdim" (ft. Özkan Meydan, Alican Özbuğutu) (2020)

"Melek" (2020)

"Bonita" (Sefo ile) (2021)

"Yalan" (Zeynep Bastık, Arem Özgüç ve Arman Aydın ile) (2021)

"Pare" (2021)