Reynmen Pare Pare şarkısı sözleri nelerdir? Reynmen Pare Pare şarkısı sözleriÖyle bir ivme kazandı ki altın fiyatları rekor tanımıyor! Gram altın tarihi zirveyi gördü! Yatırım yapanlar paraları katladı! İşte güncel altın fiyatlarıMerhaba ne demek, TDK'ya göre Merhaba kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Survivor sonrası yeni aşka yelken açtı! Batuhan Karacakaya, Aleyna Çalışkan aşkı belgelendi! Sarmaş dolaş yakalandılarCHP'li Bursa Nilüfer Belediyesinde skandal! Başkan Yardımcısı Osman Ayradilli eşini belediyede işe aldıSenato ne demek, TDK'ya göre Senato kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?A Milli Takım'da Cebelitarık maçı öncesi Ozan Tufan şoku! Sakatlandı, kadrodan çıkarıldıBalıkesir'de can acıtan kaza! Arda Alef ve dedesi Karani Misar karşıya geçerken otomobil çarpmasıyla hayatını kaybettiŞeyma Subaşı iki kez ayrıldığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştı! Paylaştığı fotoğraf olay olduCHP'li Gürsel Tekin'in canlı yayındaki gafı olay oldu: "Hayatımın her alanında haram para kazandım"
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. NE, NEDİR
  3. Reynmen Pare Pare şarkısı sözleri nelerdir? Reynmen Pare Pare şarkısı sözleri

Reynmen Pare Pare şarkısı sözleri nelerdir? Reynmen Pare Pare şarkısı sözleri

Sosyal medya fenomeni Reynmen'in, Pare Pare isimli şarkısı YouTube'da yayınlandı. Şarkıyı dinleyenlerin şarkının sözlerini merak ediyorlar. İşte Reynmen Pare Pare şarkısı sözleri | Reynmen Pare Pare şarkısı sözleri nelerdir?

Reynmen adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Reynmen'in yeni şarkısı  Pare Pare yayınlandı. Sözleri Reynmen'in olan şarkının düzenlemesini Denizkan Boz yaptı. Şarkının klipi ise yönetmen Utku Kemal Durmaçalış yönetmenliğinde çekildi. Peki Reynmen Pare Pare şarkısı sözleri nelerdir?  Şarkının sözlerini bilmek isteyenler için Reynmen Pare Pare şarkısı sözleri haberimizde... 

REYNMEN PARE PARE ŞARKISI SÖZLERİ NELERDİR? REYNMEN PARE PARE ŞARKISI SÖZLERİ

Sen bana ne kadar uzakta olsan
dayanamam ağlamana derdim olsa bile 
benim olmasan bile
benim olamasan bile 

Ben serdim yoluna pare pare
Yok inan hiç başka çarem
Sensizlik eşit ölüme zaten
Gelme ölüme madem

Yok mmmmm ölüme madem 
çare mare yok
çare mare yok
çare mare yok

Sende benim gibi yansan keşke 
Sende benim gibi yansan keşke    
Sende benim gibi yansan keşke

Ne de zormuş senin olmak
Kime koşsam yerin dolmaz 
Yok olsam kaybolsam
Buralardan bu diyardan

Bana ihanette etsen
Kara kara düşünsemde yetmez
Cana kıyamet misin sen
Unutamam üzülsemde geçmez

Yok bitane daha senden 
Zor idare etmem 
Oldum deli divane dertten 

Yaren olsan yaralarıma merhem olsan sarıp öpüp sarmalasam seni yine saçmalasak

Yaren olsan yaralarıma merhem olsan sarıp öpüp sarmalasam seni yine saçmalasak

Sende benim gibi yansan keşke 
Sende benim gibi yansan keşke    
Sende benim gibi yansan keşke

REYNMEN ŞARKILARI

"Biziz" (ft. Lil Bege) (2017)
"Yeniden" (ft. Nelon) (2017)
"Voyovoy" (ft. Veysel Zaloğlu) (2017)
"Toz Duman" (ft. Eypio) (2018)
"Derdim Olsun" (2019)
"Sen Aldırma" (ft. Bilal Sonses) (2019)
"Ela" (2019)
"Kaçamak" (ft. Ufo361) (2020)
"Aykız" (Remix) (2020)
"Az Sevdim" (ft. Özkan Meydan, Alican Özbuğutu) (2020)
"Melek" (2020)
"Bonita" (Sefo ile) (2021)
"Yalan" (Zeynep Bastık, Arem Özgüç ve Arman Aydın ile) (2021)
"Pare" (2021)

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT