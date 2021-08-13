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Reynmen ve Danla Bilic aynı yangın paylaşımından telif yedi!

Türkiye'de günlerce süren orman yangınları sırasında sosyal medya mecralarında binlerce paylaşım yapıldı. Paylaşım yapan ünlü sosyal medya fenomenlerinden Danla Bilic ve Reynmen olarak bilinen Yusuf Aktaş'ın paylaşımlar telif hakları sebebiyle kaldırıldı.

Reynmen ve Danla Bilic aynı yangın paylaşımından telif yedi!

28 Temmuz tarihinde ülkenin birçok bölgesinde başlayan orman yangınları, sosyal medyanın da gündemi oldu. Pek çok ünlü isim yaşanan yangınlar ile alakalı paylaşımlar yaptı ve vatandaşlara sağduyulu olmaları gerektiğini aktardı.

Reynmen olarak bilinen sosyal medya ünlüsü Yusuf Aktaş ve Danla Bilic'de bu paylaşımları yapan ünlüler arasındaydı. İki ünlü de bugün Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımda yangınlar ile ilgili paylaştıkları gönderilerin telif ihlalleri sebebiyle kaldırıldığını aktardı. 

Reynmen ve Danla Bilic aynı yangın paylaşımından telif yedi!

AYNI FOTOĞRAFTAN TELİF YEDİLER

Reynmen ve Bilic'in bugünkü paylaşımlarında yaptıkları yangın paylaşımlarının aynı fotoğrafa sahip olduğu  ve paylaştıkları fotoğrafın "Fikri mülkiyet ihlali" sebebiyle kaldırıldığı görüldü.

Ünlü isimlerin paylaştığı fotoğrafın sahibi ise Anadolu Ajansı’nda foto muhabir olan Mahmut Serdar Alakuş olduğu anlaşıldı. Alakuş'un fotoğrafının kullanılmasından neden rahatsız olduğu ve neden gönderiler hakkında telif işlemi başlattığı bilinmiyor.

Alakuş'un yaptığı telif işleminden sonra aynı fotoğrafı paylaşan ünlülerin de paylaşımları kaldırılabilir.

Reynmen ve Danla Bilic aynı yangın paylaşımından telif yedi!Reynmen ve Danla Bilic aynı yangın paylaşımından telif yedi!

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