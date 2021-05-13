Reyon Görevlisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Reyon Görevlisi meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Reyon Görevlisi meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 5223.58
Meslek Adı : Reyon Görevlisi
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Hizmet Ve Satış Elemanları
Meslek Alt Ana Grubu : Satışlar İle İlgili Elemanları
Meslek Grubu : Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları
Meslek Birim Grubu : Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı
Raflardaki ürünlerinin takibini yapan, son kullanma tarihi gelen ürünleri ayıran, eksilen, biten ve yeni gelen ürünleri raflara dizen kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları
Reyon Görevlisi Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Metal Mamuller Alıştırıcı Montörü (Genel) mesleği için “8211.13” kod olarak kullanılır iken Numuneci (Çimento) mesleği için “9311.06” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Reyon Görevlisi Meslek Kodu “5223.58” olarak belirlenmiştir.