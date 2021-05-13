Reyon Görevlisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 5223.58

Meslek Adı : Reyon Görevlisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu : Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu : Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu : Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı

Raflardaki ürünlerinin takibini yapan, son kullanma tarihi gelen ürünleri ayıran, eksilen, biten ve yeni gelen ürünleri raflara dizen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları

Reyon Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Metal Mamuller Alıştırıcı Montörü (Genel) mesleği için “8211.13” kod olarak kullanılır iken Numuneci (Çimento) mesleği için “9311.06” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Reyon Görevlisi Meslek Kodu “5223.58” olarak belirlenmiştir.

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