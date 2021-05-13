Robotik Sistemler Operatörü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Robotik Sistemler Operatörü meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Robotik Sistemler Operatörü meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 3119.84
Meslek Adı : Robotik Sistemler Operatörü
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri
Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenler
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı
Robotik sistem uygulamalarını yürüten, robotik sistem süreçlerindeki mühendislik uygulamalarına katkı veren , robotik sistemlerin bakımını yapan ve onarımına katkı veren kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Robotik Sistemler Operatörü Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Mukavva Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru) mesleği için “8171.14” kod olarak kullanılır iken Numuneci (Ham Petrol) mesleği için “3117.10” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Robotik Sistemler Operatörü Meslek Kodu “3119.84” olarak belirlenmiştir.