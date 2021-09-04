Rol arkadaşı Burcu Özberk ile aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Gerçek bambaşka çıktı! Aşk Mantık İntikam'ın Ozan'ı İlhan Şen'in sevgilisi bakın kimmiş

Aşk Mantık İntikam dizisinde başrolü paylaşan Burcu Özberk ve İlhan Şen izleyici tarafından birbirlerine oldukça yakıştırılıyor. 31 yaşındaki güzel oyuncu ve 34 yaşındaki yakışıklı oyuncunun aşk yaşadıkları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu iddiaları güçlendirecek bir hamle ise İlhan Şen'den gelmişti.

Şen, partneri Burcu Özberk ile çekildiği kareyi Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşarak fotoğrafın detayına beyaz kalp iliştirmesi ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Paylaşımın ardından ikiliden yanıt gelmese de izleyiciler aşkları kabullenmişti.

Tüm bunların ardından İlhan Şen'in özel hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Snob Magazin'in haberine göre Aşk Mantık İntikam dizisindeki partneri Burcu Özberk ile yakıştırılan İlhan Şen'in meslektaşı Pınar Gülkapan ile birliktelik yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Oyunculuk kariyerlerinin ön planda olmasını isteyen ikili, sosyal medya hesaplarından birlikte paylaşım yapmamayı tercih ettiği söylendi.

İLHAN ŞEN KİMDİR?

34 yaşındaki İlhan Şen, 19 Aralık 1987 yılında Bulgaristan’da doğdu. İlhan Şen ailesi ile birlikte 2 yaşında iken İstanbul'a yerleşti. İlköğretim ve Ortaokulu İstanbul'da tamamlamış ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. 2008 yılında katıldığı Türkiye'nin en iyi model yarışmasında finalist oldu ancak En İyi Mayo Modeli seçildi. 2009 yılında ise Türkiye'nin En İyi Modeli seçildi.

İlhan Şen kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Seni Çok Bekledim Erol