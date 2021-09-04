Rol arkadaşı Burcu Özberk ile aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Gerçek bambaşka çıktı! Aşk Mantık İntikam'ın Ozan'ı İlhan Şen'in sevgilisi bakın kimmişSON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı'ndan 6 Eylül hazırlığı: Güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı!TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'na 4N1K'nın Yaprak'ı Gözde Mutluer dahil oluyor!Son dakika | Tekirdağ Ergene'de yük treni, hemzemin geçitte minibüse çarptı: 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandıSıfır araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Bu haberi okumadan araç bayilerine gitmeyin: Peugeot'un Eylül ayı kampanyası bomba gibiGülben Ergen "Düşmanlarım" dedi! Seren Serengil çılgına döndü! Öyle sözler söyledi ki herkesin ağzı açık kaldı: "Evli adam avcısı"THY'den vatandaşlara PCR testi uyarısı: 6 Eylül'de başlıyorŞOK 4 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu | Galaxy robot süpürge kaçırılmayacak fiyata ŞOK'taŞOK 4 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu | Kavanoz ve kavanoz kapağı çeşitleri ŞOK'taŞOK 4 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu | Okula hazırlık ürünleri indirimli fiyata ŞOK'ta
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  3. Rol arkadaşı Burcu Özberk ile aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Gerçek bambaşka çıktı! Aşk Mantık İntikam'ın Ozan'ı İlhan Şen'in sevgilisi bakın kimmiş

Rol arkadaşı Burcu Özberk ile aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Gerçek bambaşka çıktı! Aşk Mantık İntikam'ın Ozan'ı İlhan Şen'in sevgilisi bakın kimmiş

Aşk Mantık İntikam dizisinde başrolü paylaşan Burcu Özberk ve İlhan Şen'in aşk yaşadıkları iddiası sevenlerini mutlu etse de gerçeğin bambaşka olduğu ortaya çıktı. Dizide Ozan rolüyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu İlhan Şen'in sevgilisi bakın kimmiş...

Rol arkadaşı Burcu Özberk ile aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Gerçek bambaşka çıktı! Aşk Mantık İntikam'ın Ozan'ı İlhan Şen'in sevgilisi bakın kimmiş

Aşk Mantık İntikam dizisinde başrolü paylaşan Burcu Özberk ve İlhan Şen izleyici tarafından birbirlerine oldukça yakıştırılıyor. 31 yaşındaki güzel oyuncu ve 34 yaşındaki yakışıklı oyuncunun aşk yaşadıkları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu iddiaları güçlendirecek bir hamle ise İlhan Şen'den gelmişti.

Şen, partneri Burcu Özberk ile çekildiği kareyi Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşarak fotoğrafın detayına beyaz kalp iliştirmesi ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Paylaşımın ardından ikiliden yanıt gelmese de izleyiciler aşkları kabullenmişti. 

Rol arkadaşı Burcu Özberk ile aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Gerçek bambaşka çıktı! Aşk Mantık İntikam'ın Ozan'ı İlhan Şen'in sevgilisi bakın kimmiş

Tüm bunların ardından İlhan Şen'in özel hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Snob Magazin'in haberine göre Aşk Mantık İntikam dizisindeki partneri Burcu Özberk ile yakıştırılan İlhan Şen'in meslektaşı Pınar Gülkapan ile birliktelik yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Oyunculuk kariyerlerinin ön planda olmasını isteyen ikili, sosyal medya hesaplarından birlikte paylaşım yapmamayı tercih ettiği söylendi.

Rol arkadaşı Burcu Özberk ile aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Gerçek bambaşka çıktı! Aşk Mantık İntikam'ın Ozan'ı İlhan Şen'in sevgilisi bakın kimmiş

İLHAN ŞEN KİMDİR?

34 yaşındaki İlhan Şen, 19 Aralık 1987 yılında Bulgaristan’da doğdu. İlhan Şen ailesi ile birlikte 2 yaşında iken İstanbul'a yerleşti.  İlköğretim ve Ortaokulu İstanbul'da tamamlamış ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. 2008 yılında katıldığı Türkiye'nin en iyi model yarışmasında finalist oldu ancak En İyi Mayo Modeli seçildi. 2009 yılında ise Türkiye'nin En İyi Modeli seçildi.

{TITLE_STRIP}İlhan Şen kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Seni Çok Bekledim Erol

Rol arkadaşı Burcu Özberk ile aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Gerçek bambaşka çıktı! Aşk Mantık İntikam'ın Ozan'ı İlhan Şen'in sevgilisi bakın kimmiş

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