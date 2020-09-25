RTÜK 'Kimsesizler' dizisi hakkında inceleme başlattı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan ve ilk fragmanını izleyicilerle buluşturan yeni dizi 'Kimsesizler' hakkında gelen şikayetler üzerine inceleme başlattı.

FOX TV’nin ‘’Kimsesizler’’dizisiyle alakalı gerek Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bildirimleri gerekse STK ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler sonucunda söz konusu dizi film için RTÜK Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/1jnNlnygbE — RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) September 24, 2020

MEDYAPIM ve MF Yapım imzalı, başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk ve Beren Gökyıldız'ın yer aldığı Kimsesizler dizisi hakkında RTÜK inceleme başlattığını duyurdu.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Kimsesizler dizisiyle alakalı gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bildirimleri gerekse STK ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler sonucunda söz konusu dizi film için RTÜK Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kimsesiz çocukların kaldığı bir çocuk yuvası sahibi olan Mahir karakterini canlandırdığı dizinin fragmanındaki bazı sahneler tepki çekmişti.

O SÖZLER TEPKİ ÇEKTİ

Kimsesizler dizisinin fragmanında, Mahir Boztepe karakterinin yuvadaki çocuklara yönelik "Aile bu dünyada en önemli varlıktır. Ailesi olmayan insan hiçtir. Size de aileler gelecek. Saçınıza, başınıza, tırnağınıza, dişinize, huyunuza, suyunuza bakacaklar. Bacaklarına sarılacaksınız. Kendinizi acındıracaksınız. Hani o barınaktaki köpekler var ya, beni seç beni seç diye yaltaklanan köpekler, işte öyle davranacaksınız. Burada ben ne dersem o! Ağlamayana mama yok" ifadelerini kullanması tepki çekmişti.

KİMSESİZLER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Çocuk Evi’ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her kimsesiz çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Bu yuvada aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep’in (Derinsu Akkuş) ailelerini bulma yolunda yaşadıkları acılar, öz ailelerine duydukları özlemler ve hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir. Kızların çaresiz kaldıklarında ise imdatlarına yetişmeye hazır olan memurları Ayşegül (Burcu Özberk) vardır.

KİMSESİZLER DİZİSİ FRAGMAN

KİMSESİZLER 1. BÖLÜM 3.FRAGMANI