RTÜK'ten TV8'e para cezası! Galatasaray-PSV maçı pahalıya patladı!

Televizyon camiasının büyük patronlarından Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu TV8, RTÜK'ün gözünden kaçamadı. 28 Temmuzda yayınladığı ve yayın sırasında da birçok sorunun yaşandığı Galatasaray-PSV Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçı, TV8'in başını belaya soktu. RTÜK, sıkıntılarla dolu bu maç yayını sebebiyle TV8'e idari para cezası uyguladı.

TV8'de yayınlanan GS-PSV maçında gösterilen reklamlardan dolayı kanal RTÜK'ün radarına takıldı. TV8 maç yayını sırasında Türkiye'de ruhsatsız olarak çalışan ve illegal bahis sitelerinin net bir şekilde reklamını yapmıştı. 28 Temmuz'da yayınlanan maç sonrası gündem olan kanalla ilgili açıklama yapan bir RTÜK yetkilisi İlhan Taşçı, "TV8'in bu tavrı görmezden gelinemez. RTÜK'ün görevini yapması için pazartesi girişimlerde bulunacağım" demişti. İşte şimdi, beklenen o ceza geldi.

TV8'E İDARİ PARA CEZASI

TV8'in PSV'nin Galatasaray'ı 5-1 yendiği müsabakanın yayını sırasında pilot kameralar ile gösterdiği reklamlar, RTÜK'ün gündemine alındı. Yapılan incelemeler sonucunda konuyu karara bağlayan kurul, bugün yaptığı açıklamada TV8'e idari para cezası uygulanmasına karar verdiğini açıkladı. Ancak bu para cezasının tutarı belirtilmedi.

RTÜK, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "TV8’e PSV Eindhoven-Galatasaray maçında birçok kez ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklam yayınlarına yer vermesi nedeniyle idari para cezası verildi."

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