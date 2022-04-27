Rus bankasının üst düzey ismi taraf değiştirdi! Ukrayna için savaştı!

Rus enerji devi Gazprom'un yan kuruluşu olan ve Rusya'nın en büyük bankalarından biri olan Gazprombank'ın üst düzey yöneticisi Igor Volobuev, Rus ordusuna karşı savaşa katılmak için Rusya'dan anavatanı Ukrayna'ya kaçtığı öğrenildi.

"TANIDIĞIM İNSANLAR BENDEN UTANIYORDU"

The Insider'a konuşan Ukrayna doğumlu Volobuev, 2 Mart'ta Rusya'dan ayrıldığını ve Ukrayna güçlerine katıldığını söyledi. Volobuev "Rusya'nın tarafında olup, doğduğum yerlerin bombalanmasını izleyemezdim. Ruslar babamı, tanıdıklarımı, arkadaşlarımı öldürüyor. Babam 1 ay boyunca soğuk bir bodrum katına sığınmak zorunda kaldı. Çocukluğumdan beri tanıdığım insanlar benden utanıyordu" açıklamalarını yaptı.

"ARTIK ORADA KALAMAZDIM"

The Insider'a konuşan 50 yaşındaki adam 20 yıl boyunca Rusya'da yaşadığını vurgulayarak “Artık orada kalamazdım. Ben Ukrayna vatandaşıyım, Oktyrka'da doğdum. Rusya'nın anavatanıma neler yaptığını kenardan izleyemedim” diye konuştu.

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