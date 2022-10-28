Rusya - Ukrayna savaşında kan donduran görüntü! Domuzlar, Rus askerlerinin cansız bedenlerini...

Rusya - Ukrayna savaşında ölen Rus askerlerinin cansız bedenlerinin domuzlar tarafından yendiği görüntüler savaşın korkunç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Rusya - Ukrayna savaşında kan donduran görüntü! Domuzlar, Rus askerlerinin cansız bedenlerini... 1

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaştan kan donduran görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna'da hayatını kaybeden askerlerin görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

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Rusya - Ukrayna savaşında kan donduran görüntü! Domuzlar, Rus askerlerinin cansız bedenlerini...
Rusya - Ukrayna savaşında kan donduran görüntü! Domuzlar, Rus askerlerinin cansız bedenlerini...
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