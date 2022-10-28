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Rusya - Ukrayna savaşında kan donduran görüntü! Domuzlar, Rus askerlerinin cansız bedenlerini...
Rusya - Ukrayna savaşında ölen Rus askerlerinin cansız bedenlerinin domuzlar tarafından yendiği görüntüler savaşın korkunç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.
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