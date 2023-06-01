Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece saatlerinde füze saldırısı gerçekleştirdi, 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece saatlerinde gerçekleştirdiği füze saldırısında 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu gece saatlerinde Kiev'i füzelerle hedef aldı. Ulusal Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu 9 yaşındaki kız çocuğu ile 34 yaşındaki annesi ve 33 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Ayrıca bir hastane, anaokulu ve apartmanda hasar meydana geldiği, park halindeki araçların hurdaya döndüğü belirtildi.

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