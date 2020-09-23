Rusya'da korkulan oldu! 13 Temmuz'dan bu yana en yüksek vaka...

Koronavirüs salgının sonradan ivme kazandığı ülkelerden olan Rusya'da günlük vaka sayısı artmaya devam ediyor. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 6 bin 431 kişiye Kovid-19 tanısı kondu. Salgından ölenlerin sayısı da 150 artarak 19 bin 799’a,salgını yenerek iyileşen sayısı da 5 bin 750 artarak 923 bin 699’a ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6’da kalırken, yeni vakaların yüzde 24,2’sinde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da vaka sayısı son 24 saatte 970 artarak 279 bin 358’e, ölü sayısı 16 artarak 5 bin 100’e çıktı.

TEST SAYISI 430 MİLYON 600 BİNİ GEÇTİ

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 43 milyon 600 bini geçtiği bildirildi.

KORONAVİRÜS SALGININ RUSYA'DAKİ GELİŞİMİ

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla birlikte ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül itibarıyla yeni eğitim-öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

Öte yandan koronavirüs aşısını ilk tescil eden ülke olan Rusya'da vatandaşların aşılanması işlemlerine de başlandı.

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