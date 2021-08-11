Eğlenceli sunumuyla sabahlara renk getirmeye gelen Seda Sayan'ın yeni programı Sabahın Sultanı Seda Sayan izleyiciye keyifli dakikalar yaşatacak. Her gün birbirinden özel konukların ağırlanacağı Sabahın Sultanı Seda Sayan programının günü, hangi kanalda olduğu ve saat kaçta ekrana geleceği merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine Sabahın Sultanı Seda Sayan hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtına yer verdik...

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Global Medya'nın yapımcılığını üstlendiği i 'Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın yayınlanan tanıtımla; yeni programının müjdesini veren Seda Sayan, "Mekanın sahibi geri geldi" dedi.

Bütün enerjisiyle sabah kuşağına geri dönmesinin de müjdesini veren Seda Sayan; dopdolu bir içerikle, sürpriz konuklarıyla, müzik ve eğlenceyi evlerinize getirecek.

Ekranların en sevilen isimlerinden olan Seda Sayan'ın yeni programı Sabahın Sultanı Seda Sayan Star TV'de 16 Ağustos Pazartesi saat 09.45'te başlayacak ve hafta içi her gün 09.45'te yayınlanacak.

SEDA SAYAN KİMDİR?

30 Aralık 1962'de Eyüp, İstanbul'da doğan 58 yaşındaki Seda Sayan, şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist oldu.

Uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı. Dönemin büyük assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistler dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu.

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