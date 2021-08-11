Hafta içi her gün Star TV'de Seda Sayan'ın sunacağı program Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlıyor? TV izleyicileri ve ünlü şarkıcının hayranları tarafından merakla araştırılan sorunun yanıtını haberimizden bulabilirsiniz. İşte detaylar...

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın sunacağı, birbirinden ünlü konukların katılacağı izleyenlere keyifli anlar yaşatacak olan Sabahın Sultanı Seda Sayan programı Star TV ekranlarından 16 Ağustos Pazartesi saat 09.45'te başlayacak ve hafta içi her gün 09.45'te yayınlanacak.

SEDA SAYAN KİMDİR?

30 Aralık 1962'de Eyüp, İstanbul'da doğan 58 yaşındaki Seda Sayan, şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist oldu.

Uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı. Dönemin büyük assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistler dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu.

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