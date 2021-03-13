Üç ayların ilki olan Recep'in geride kalmasıyla birlikte bin aydan daha hayırlı mübarek Ramazan ayına biraz daha yaklaştık. Bu kapsamda, İslam alemi açısından büyük önem arz eden üç aylardan Şaban ayı, 14 Mart 2021 Pazar günü vuku bulacak. 13 Nisan Pazartesi günü sona erecek olan Şaban ayında kılınması gereken namazlar da tüm mümminlerce en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Şaban ayı namazı | Şaban ayında kılınması gereken namazlar...

ŞABAN AYI NAMAZI

2021 yılının Diyanet takvimine göre, 13 Mart Cumartesi Şaban ayının ilk gecesi olacak.

Şaban ayı, bilindiği üzere Rasülüllah (s.a.v.) Efendimizin ayıdır.

Bu itibarla bu ayda çokça salevatı şerife okumaya gayret etmek gerekir.

Yine mümkün oldukça istiğfar ve İhlâs-ı Şerîf okumalı, teheccüd ve tesbîh namazları kılmalı ve hatm-i enbiyâ yapmalıdır.

Şa'bân ayı, şerefli, ulvî, berâta erdirici, ilâhî ihsâna kavuşturucu, müminlere rahmet, kâfirlere gazap olan ve ilâhî nûra nâil eden bir aydır.

Müslümanlar için çeşitli sebeplerle mübarek sayılan birçok gece mev-cuttur. Üç ayların birincisi olan recep ayının ilk cuma gecesi Regaib gecesi ve 27. gecesi de Mi‘rac gecesidir.

Üç ayların ikincisi olan şâban ayının 15.gecesi Berat gecesidir. Üç ayların üçüncüsü olan ramazan ayının 27. gecesi ise Kadir gecesidir. Bu mübarek gecelerle ilgili özel nâfile namaz yoktur. Fakat bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur.

Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran Âişe vâlidemize şöyle demesini tavsiyeetmiştir: Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa‘fü annî (EyAllahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet)(Tirmi-zî, “Da‘avât”, 84).

ŞABAN AYINDA KILINMASI GEREKEN NAMAZLAR

Bu ayın birinci gecesinde, her rek'atte bir Fâtiha,ve zammı sure olarak da üç Âyetü'l-Kürsî okuyarak bir tesbih namazı kılınır.

Tesbih namazı dört rek'attir.Bu namazda 300 defa şu tesbih okunur:

Sübhanellahi velhamdü lillahi velaa ilaahe illallahü vellahü ekber velaa havle velaa kuvvete illaa billaahil aliyyil azıym.

Bu tesbih namaz içinde şöyle okunur:

15 kere Sübhaneke' den sonra(Fatiha'dan önce),

10 kere Zamm-ı süreden sonra,

10 kere rukuda,

10 kere rukü'den kalkınca ayakta,

10 kere birinci secde'de,

10 kere iki secde arasındaki oturmada(celsede),

10 kere ikinci secde'de

Bu birinci rek'atte okunan tesbihlerin adedi 75'tir.

İkinci rek'atte aynı sıralama ile yine 75 def'a okunur.

Üçüncü ve dördüncü rek'atler'de böyle kılınır.

Namaz bittikten sonra dua edilir.

Bu namazı şaban ayı başlangıcında özellikle zammı sure olarak 3 ekürsi okuyarak kılınmalı fakat diğer kandil gecelerinde ve Ramazan'ı şerif gecelerinde ihmal etmeyip kılarak işlenen günahlardan pişmanlıkla tevbe etmelidir.

ŞABAN AYININ 15.GECE (BERAT KANDİLİ) NAMAZI

Şaban ayının yarı gecesi olan 14.geceyi 15 'e bağlayan gece berat kandilidir. Bu gece 100 rekat hayır namazı kılınır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

"Her kim bu gece yüz rek'at namaz kılarsa, Allâhü Teâlâ ona yüz melek gönderir. Bunlardan otuzu ona cenneti müjdeler, otuzu cehennem azâbından emniyette olduğunu söyler, otuzu da dünyâ âfetlerini ondan geri çevirir. On melek de o kimseyi şeytanın tuzaklarından muhâfaza eder."

Bu gecede evvela bir Tesbîh Namazı kılınır.daha sonra 100 rekatlık "Hayır namazı" kılınır.

100 rek'atlik bu namazı kılan kimse o sene ölürse, şehitlik mertebesine nâil olur. Namaza şöyle niyet edilir:

"Yâ Rabbi, niyet ettim senin rızâ-yı şerîfin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden, dünyâ ve âhiret sıkıntılarından halâs eyleyip, süedâ defterine kaydeyle."

Allâhu Ekber.

Her rek'atte Fâtiha'dan sonra 10 İhlâs-ı şerîf okunur. İki rek'atte bir selâm verilerek 100 rek'ate tamamlanır. Namazdan sonra;

Allâhü Teâlâ'nın "Hû" ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11'dir. Resûlullah Efendimiz'in isimlerinden "Tâhâ"nın ebced hesâbıyla değeri de 14 olduğu için, aşağıdaki 11 şey 14'er adet okunur.

1. İstiğfâr: 14 kere,

2. Salevât-ı şerîfe: 14 kere,

3. Fâtiha-i şerîfe (Besmeleyle): 14 kere,

4. Ayetü'l-Kürsî (Besmeleyle): 14 kere,

5. Tevbe Sûresi'nin son 2 âyeti olan "Lekad câeküm..."

(Besmeleyle): 14 kere,

6. 14 kere "Yâsin, Yâsin..." dedikten sonra 1 Yâsîn-i şerîf. (Yâsîn-i Şerîfte 7 zâhirî, 7 bâtınî "mübîn" vardır, böylece o da 14 olur.)

7. İhlâs-ı şerîf (Besmeleyle): 14 kere,

8. Felak Sûresi (Besmeleyle): 14 kere,

9. Nâs Sûresi (Besmeleyle): 14 kere,

10. "Sübhânellâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l-azîm": 14 kere,

11. Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak daha fazîletlidir): 14 kere okunur ve duâ edilir.

ŞABAN AYININ 27.GECE NAMAZI

Yine Şaban ayının son gecelerinden 27. gecesi bu ayın şefaatına ve rasülüllah Efendimizin şefaatı kübrası için kılınacak şükür namazı vardır.

Bu Namazda Fatiha'dan sonra istenilen veya bilinen herhangi bir zammı sure okunabilir.ve iki rekat olarak kılınır.

Bu namaza şöyle niyet edilir:"Ya Rabbi beni Rasülü zişan Efendimizin (s.a.v.)ayının sonuna yaklaştırdın.Rasülüllah (s.a.v)Efendimiz'i ve Mübarek ayını bana hem şef'i (şefaatcı)hem de şahid eyle Allahü Ekber"

Namazdan sonra :

-70 istiğfarı şerif ;Esteğfirullehel azıım ve etübü ileyk

-100 defa da şu salevatı şerife okunur:

"Allahümme salli Ala Muhammedin fil-ervah.Ve salli ala cesedi Muhammedin fil-ecsad.Ve salli ala kabri Muhammedin fil-kubur.

okunacaklar bittikten sonra "Ya Rabbi senin huzur-i sırrı ehadiyyetine iltica ediyorum" denilerek dua edilir.