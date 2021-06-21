Sabıka isminin anlamı nedir, Sabıka ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Sabıka isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Sabıka ismi ne demek, Sabıka ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Sabıka isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Sabıka İsminin anlamı nedir? TDK Sabıka anlamı:

TDK'da Sabıka isminin anlamı geçmiş bulunan şey, geçmiş bulunan olay demektir.

Sabıka İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Sabıka ismi geçmemektedir.

Sabıka isminin kökeni:

Sabıka ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Sabıka ismini kullanan 12 kişi bulunmaktadır.

Sabıka isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Sabıka isminin rengi:

Ayrık Sarı

Sabıka ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Sabıka isminin Harf Analizi Nedir ?

Sabıka ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

A : Öncü, lider, mantıklı

B : Sezgisel, sakin

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

K : Kariyerli

A : Öncü, lider, mantıklı

Sabıka isminin Numerolojisi Kaçtır?

Sabıka ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 22

A: 1

B: 2

I: 11

K: 14

A: 1

= 51– Sabıka İsminin Numeroloji Toplamı 51’dir.

Sabıka isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Sabıka ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Sabıka isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1A: 1B: 2I: 9K: 2A: 1 = 16

1 + 6 = 7 Kader sayısıdır

Sabıka isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.