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  3. Sadakatsiz 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya'ya saldıran kişi Volkan mı?

Sadakatsiz 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya'ya saldıran kişi Volkan mı?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz dün akşam yine muhteşem bir bölüm ile seyirci karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümünün hemen ardından Sadakatsiz 11. yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. İşte Sadakatsiz 11. yeni bölüm fragmanı haberimizde...

Sadakatsiz 16 Aralık Çarşamba günü 10. bölümüyle ekrana geldi. Son bölümdeTurgay ve oğlu Ali'yle at çiftliğine giden Asya'nın Volkan'ı karşısında görmesi ve  sonrasında  Volkan'ın hastaneye gönderdiği beyaz güller yeni bölüme damgasını vurdu. İşte Sadakatsiz 11. yeni bölüm fragmanı haberimizde...

SADAKATSİZ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

 

SADAKATSİZ 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 16 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya, Ali’yle kurduğu iki kişilik dünyanın Volkan tarafından tehdit edilmesine izin vermeyecektir. Ancak Ali için onunla bir ateşkes yapması gerektiğinin farkındadır. Asya’nın sınırlarını zorlamaktan vazgeçmeyen Volkan’ın kararları, Derin’i huzursuz etse de, Volkan, Asya ile Ali’nin hayatının bir parçası olduğunu ispat etmekte kararlıdır.

Sadakatsiz 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya'ya saldıran kişi Volkan mı?

Sadece Asya'yı değil, arkadaşlarını da hedefine alan Volkan'ın hepsi için ayrı bir planı vardır... Dengeler değişmeye başlar ve Volkan harekete geçer. Peki bundan sonra neler olacak? Volkan, intikamını nasıl alacak?

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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