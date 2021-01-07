Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, gözyaşları içinde Asya'ya yalvardı!

Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran Sadakatsiz, yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizide Asya ve Turgay'ı baş başa yemek yerken gören Volkan, öfkesine hakim olamayıp Asya'nın kapısına dayandı ve gözyaşları içinde Asya'ya yalvardı. İşte merakla beklenen Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı haberimizde...

SADAKATSİZ 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI?

Sadakatsiz 13. bölüm fragmanın Asya'yı, Turgay ile baş başa yemekte gören Volkan deliye dönüyor, kıskançlık krizine giren Volkan Asya'nın kapısına dayanıyor. Gözyaşları içinde Asya'nın karşısına çıkan Volkan buradan gitmesi için Asya'ya yalvarıyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya'nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert'in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır.

Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir. Derin'in korktuğu başına gelecek midir? Volkan'ın gizli kullandığı telefonda neler var? Derin, bu duruma nasıl tepki verecek? Yoksa Asya'nın başına gelenler Derin'in de mi başına gelecek?