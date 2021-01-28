Sadakatsiz 15. bölüm full izle | Sadakatsiz son bölüm izle Kanal D Youtube
Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Sadakatsiz 15. yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Başrolünde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un birlikte olduğu dizinin 15.bölümünde yer yerinden oynuyor. Ali, Asya'dan taşınarak babasının evine yerleşmeye karar veriyor. Peki Asya'nın tepkisi ne olacak? İşte Sadakatsiz 15. bölüm full izle, son bölüm izle Kanal D Youtube seçenekleriyle.
Sadakatsiz 15. bölüm full izleme linki haberimizde! İster Youtube 14. tekrar bölümü, ister Kanal D 15. yeni bölümü linki... Asya ile Volkan arasında sular durulmuyor. Asya son hamlesiyle Ali'yi babasında kalmaya itti. Derin'in Ali ile birlikte Asya'nın evine giderek eşyalarını toplamasına bakalım Asya'nın tepkisi ne olacak.
SADAKATSİZ 15. YENİ BÖLÜM VE 14. BÖLÜM TEKRAR LİNKİ
Med Yapım ve Mednova yapım imzalı, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği Sadakatsiz dizisinin 15. bölümünü izlemek için aşağıdaki linkte tıklayınız.
SADAKATSİZ 15.BÖLÜM FULL İZLE (KANAL D)
15. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ
14. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Üzerindeki baskı yüzünden stres altında olan Ali, kendisine beklenmedik bir yerden destek bulur. Asya'nın Ali için endişeleri artarken, Volkan Selçuk tarafından iyice köşeye sıkıştırılmıştır. Üzerindeki baskı yüzünden stres altında olan Ali, kendisine beklenmedik bir yerden destek bulur. Nil'in Selçuk'la kurduğu ilişki hızla çıkmaza sürüklenirken, Asya ile başlattıkları bu riskli oyun kimleri hangi tehlikeyle karşı karşıya bırakacaktır.