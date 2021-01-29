Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan 16. bölüm fragmanında Derin'in kendi amaçları uğruna Ali'yi kullanması ve başına buyruk halleri çılgına çeviriyor. İşte Sadakatsiz 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, çılgına dönüyor!

SADAKATSİZ 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Derin, Asya'yı sinirlendirmek için Ali'yi planlarına alet ediyor. Fakat hiç ummadığı şekilde Volkan'dan tepki görüyor. Volkan durumu anlatmak için Asya'nın evine gidince bir şok yaşıyor. Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan ne yapacak?

Kıskançlık yaşayan Volkan intikam içim Ali'yi mi kullanacak?

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Asya ve Ali arasındaki gerginlik, Derin'e yarıyor! Selçuk, Nil, Volkan ve Asya’yı bir araya getiren ölüm korkusu, yeni iç hesaplaşmaları ve yüzleşmeleri beraberinde getirir. Volkan ve Derin arasındaki gerginlik büyürken, Haluk’un kurduğu plan onu geçmişinden gelen beklenmedik bir sürprizle karşılaştırır.

Asya yüz yüze geldiği gerçek karşısında büyük bir çıkmaza sürüklenirken, tüm dengeleri sarsan gelişme ne olacak...