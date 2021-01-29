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  3. Sadakatsiz 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, çılgına dönüyor!

Sadakatsiz 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, çılgına dönüyor!

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz'in merakla beklenen 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Ali'nin evden ayrılma fikriyle sarsılan Asya'nın yeni bölümde ne yapacağı merak konusu. Ali'nin evden ayrılmasıyla planı işleyen Derin ise bir hayli mutlu. İşte Sadakatsiz 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, çılgına dönüyor!

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan 16. bölüm fragmanında Derin'in kendi amaçları uğruna Ali'yi kullanması ve başına buyruk halleri çılgına çeviriyor. İşte Sadakatsiz 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, çılgına dönüyor! 

SADAKATSİZ 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Derin, Asya'yı sinirlendirmek için Ali'yi planlarına alet ediyor. Fakat hiç ummadığı şekilde Volkan'dan tepki görüyor. Volkan durumu anlatmak için Asya'nın evine gidince bir şok yaşıyor. Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan ne yapacak? 

Kıskançlık yaşayan Volkan intikam içim Ali'yi mi kullanacak?

Sadakatsiz 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, çılgına dönüyor!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

 

Asya ve Ali arasındaki gerginlik, Derin'e yarıyor! Selçuk, Nil, Volkan ve Asya’yı bir araya getiren ölüm korkusu, yeni iç hesaplaşmaları ve yüzleşmeleri beraberinde getirir. Volkan ve Derin arasındaki gerginlik büyürken, Haluk’un kurduğu plan onu geçmişinden gelen beklenmedik bir sürprizle karşılaştırır.

Asya yüz yüze geldiği gerçek karşısında büyük bir çıkmaza sürüklenirken, tüm dengeleri sarsan gelişme ne olacak...

Sadakatsiz 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, çılgına dönüyor!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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