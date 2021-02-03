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  3. Sadakatsiz 16. bölüm full izle | Sadakatsiz son bölüm full izle

Sadakatsiz 16. bölüm full izle | Sadakatsiz son bölüm full izle

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi bol entrikalı yeni bölümüyle bu akşam seyirci karşısında olacak. Derin'in Volkan'ı elinde tutmak için Ali'ye yakın olma planları istediği gibi işliyor. Ali'nin evden ayrılmak istemesi karşısında Asya'nın nasıl tepki vereceği ise merak konusu. İşte Sadakatsiz 16. bölüm full izle | Sadakatsiz son bölüm full izle...

Sadakatsiz 16. bölüm full izle | Sadakatsiz son bölüm full izle

Sadakatsiz yeni bölümünde Asya'ya yakın olmaya aynı zamanda kendini affetirmeye çalışan Volkan'ın, kendi başına iş yapan Derin'e karşı tepkisi büyük olacak. Ancak Asya'nın evide Turgay ile karşılan Volkan'ın kıskançlıktan ne yapacağı merak ediliyor. İşte Sadakatsiz 16. bölüm canlı izle | Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle...

SADAKATSİZ 16. BÖLÜM FULL İZLE | SADAKATSİZ SON BÖLÜM FULL İZLE

Sadakatsiz 16. bölüm full izle | Sadakatsiz son bölüm full izle

Ali’nin aldığı karar Asya ile Volkan için yepyeni bir sınav haline gelmiştir ancak Asya oğlu için en doğru adımları atmaya karalıdır. Derin’in planları Volkan’la arasındaki iplerin gerilmesine sebep olurken, Volkan’ın çözmesi gereken bambaşka sorunlar ortaya çıkar. Ali’nin içine düştüğü çıkmaz büyürken, oğluna yardımcı olmak isteyen Asya hangi beklenmedik gelişme ile karşı karşıya kalacaktır?

SADAKATSİZ SON BÖLÜM FULL İZLE | 16. BÖLÜM FULL İZLE

Sadakatsiz 16. bölüm full izle | Sadakatsiz son bölüm full izle

Derin, Asya'yı sinirlendirmek için Ali'yi planlarına alet ediyor. Fakat hiç ummadığı şekilde Volkan'dan tepki görüyor. Volkan durumu anlatmak için Asya'nın evine gidince bir şok yaşıyor. Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan ne yapacak?

Sadakatsiz 16. bölüm full izle | Sadakatsiz son bölüm full izle

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Bahar ve Derya son zamanlarda yaşadıkları her şeyin bir rüya olmasını diliyor. Asya ve Volkan arasında olanlar, onları çok etkiliyor. Mert'ten yeni ayrılan Bahar, onları gördükçe tedirgin oluyor.

Sadakatsiz 16. bölüm full izle | Sadakatsiz son bölüm full izle

Volkan ve Asya arasındaki bağın hiç bir zaman kopmadığını ve bu yüzden sorunlar yaşadıklarını dile getiriyorlar...

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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